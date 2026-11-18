Youtube stale przechodzi zmiany dotyczące platformy, które wynikają z dwóch tendencji. Po pierwsze: platforma próbuje odzyskać widza oglądającego głównie krótkie formaty pionowe, co dzieje się przez dodawanie nowych funkcji do tworzenia Shortsów, także z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Druga tendencja, którą widać przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, to próba zawalczenia o widza, który chciałby oglądać ekskluzywne i bardziej angażujące treści.

To wszystko odbywa się w klimacie fundamentalnych zmian, które mają czynić platformę bardziej atrakcyjną dla reklamodawców. Usunięcie łapki w dół oraz nowa metoda naliczania wyświetleń mogą tworzyć obraz popularnej, pozytywnej platformy, na której nie brakuje użytkowników gotowych na zakup danych produktów. YouTube może jeszcze dodatkowo podkręcić liczbę wyświetleń w przypadku treści oglądanych na telewizorze.

YouTube ponownie zmienia zasady. Oglądanie na telewizorze będzie nową supermocą?

Post na platformie X od YouTube Creator Insider ujawnił nowy system obliczania wyświetleń. Zarówno w przypadku długich form, Shortsów i transmisji na żywo użytkownicy otrzymają dodatkowe wyświetlenia za oglądanie z poziomu telewizorów. Firma uważa, że dotychczas niedoszacowywała liczbę widzów korzystających z telewizorów. Nowy pomiar ma przybliżyć YouTube do tego, jak wyniki mierzą telewizje oraz serwisy streamingowe.

Youtube zmieni zasady wyświetlenia

W jaki sposób Youtube zmierzy i wykaże to, że podczas oglądania treści na telewizorze może im przybyć więcej niż jedno wyświetlenie? Platforma w tym celu nie skorzysta z mikrofonów czy kamer wbudowanych w telewizory. Zamiast tego powstał “nienaruszający prywatności model statystyczny”, który opiera się na wzorcach demograficznych, czasie oglądania i zderzeniu tych parametrów z faktycznymi danymi. Nie wiemy, jak dokładnie zadziała metodologia i czy nie będzie się opierać na przykład o liczbę telefonów w domu czy rodzaj oglądanej zawartości.

New! Co-views included in the public YouTube viewcount pic.twitter.com/AoYu2WRMU1 — YouTube Creator Insider (@YouTubeInsider) November 16, 2026

Nowy system zaowocuje większą liczbą wyświetleń i dłuższym czasem oglądania materiałów. Twórcy otrzymają więcej danych na temat wyników swoich wideo, co ma pomóc w tworzeniu lepszych strategii dka kanałów i adekwatniej oddać profil demograficzny. Licznik nie zadziała jednak retroaktywnie — dotychczasowe wyświetlenia uzyskane przy opublikowanych wideo pozostaną bez zmian.

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Powstanie za to wskaźnik współwyświetlenia, który jednak nie będzie miał wpływu na przychody z reklam czy przekroczenie progu dla programu partnerskiego YouTube. Te w dalszym ciągu będą opierać się na godzinach wyświetleń materiału oraz kwalifikowanych wyświetleniach.

Czy naliczanie dodatkowych wyświetleń to słuszna decyzja?

Wyświetlenia z telewizorów to problematyczna kwestia. Telemetria panelowa przez lata okazywała się jedyną słuszną metodą na oszacowanie tego, jak popularny jest dany program lub serial poprzez skalowanie pomiarów na mniejszej grupie do całego bezpieczeństwa. YouTube ma dostęp do danych z naszej aplikacji na smartfonie oraz do całego konta Google, co może okazać się szczególnie ważne w szacowaniu.

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Z drugiej strony pojawiają się dość uzasadnione obawy o to, że licznik wyświetleń, choć w głowach ludzi nadal funkcjonuje jako rzetelna metryka, tak naprawdę staje się umownym wskaźnikiem, który przez sekundowe wyświetlenia materiałów i podwójne, potrójne czy poczwórne wyświetlenia na telewizorze staje się szacunkiem. To, że twórcy zobaczą dokładną liczbę wyświetleń nie jest wystarczającą informację dla widza, co najwyżej dla współpracujących marketerów.

To część szerszej strategii, która oddala YouTube od platformy dla społeczności, a przybliża do konkurencji pokroju Netflixa. Zabranie łapki w dół to wyraźny sygnał, że firmie zależy na stworzeniu pozytywnego miejsca dla reklamodawców, a niekoniecznie napędzanej społecznością machiny. Nie chcę jednak demonizować Youtube, bowiem równocześnie firma wprowadza innowacje z zakresu lepszej jakości strumieniowania.