Specyfikacja Intel Core 12. generacji. Wyciek i9-12900K, i7-12700K oraz i5-12600K

To już pewne, że Intel rozesłał próbki inżynierskie swoim partnerom do testów, a to otworzyło furtkę do przecieków wszelakiej maści. Po ujawnieniu flagowca Alder Lake-S oraz jego wczesnej wydajności, a nawet szczegółowej rodziny planowanych CPU mobilnych, teraz możemy rzucić okiem na to, jak prezentuje się specyfikacja Intel Core i9-12900K, i7-12700K oraz i5-12600K.

Nieoficjalne informacje czerpiemy od pewnego użytkownika z forum Zhihu i poniekąd możemy być pewni, że jeśli nie są wyssane z palca, to przedstawiają finalną specyfikację. Intel bowiem rozsyła swoje sample w wersjach, które odpowiadają układom produkowanym masowo, a to czeka procesory Alder Lake-S jeszcze w tym roku. Ich debiut ma mieć bowiem miejsce w ciągu następnych kilku miesięcy, ale celuje się w październik, czyli domniemaną premierę Windowsa 11, z którym Alder Lake będą miały wiele wspólnego.

Zanim jednak o procesorach, przypominam, że Intel Core 12. generacji będą dla Intela wyjątkowe. Nie tylko wprowadzą w sposób masowy heterogeniczne rdzenie w świecie procesorów desktopowych, ale też będą pierwszymi CPU do PCtów wyprodukowanymi w wyczekiwanej od kilku lat 10nm technologii Enhanced SuperFin Intela. Dodatkowo będą pierwszymi (razem z chipsetami z serii 600), które wesprą pamięci DDR5 oraz standard PCIe 5.0.

Podział rdzeni Alder Lake sprowadza się do tych większych, wydajniejszych i wspierających HyperThreading (P-Core) oraz słabszych, taktowanych niższymi zegarami, mniejszych, ale za i tym samym bardziej energooszczędnych rdzeniach (E-Core). Wedle przecieków te pierwsze bazują na architekturze Golden Cove, a drugie na Gracemont. Poniżej przedstawione procesory mają identyczne TDP, wynoszące 125 W dla Power Level 1 oraz aż 228 W dla Power Level 2.

Intel Core i9-12900K

Flagowiec w rodzinie, klejnot wśród innych Alder Lake-S i pokazówka konsumenckich możliwości Intela. Tym będzie Core i9-12900K, który czoła uchyli wyłącznie przed planowaną serią HEDT. Wedle przecieku do zaoferowania będzie miał osiem wydajnych i osiem energooszczędnych rdzeni taktowanych zegarem bazowym kolejno 5 i 3,7 GHz.

Te zegary zostaną jednak podbite do 5,3 GHz dla maksymalnie dwóch wydajniejszych rdzeni i do 3,9 GHz dla maksymalnie czterech energooszczędnych rdzeni. Po stronie pamięci w grę wejdzie 30 MB cache poziomu trzeciego.

Intel Core i7-12700K

Ten procesor ma oferować 8 dużych i 4 małych rdzeni, które będą miały taktowania o kolejno 300 i 100 MHz niższe po stronie tych pierwszych i drugich względem flagowca. Różnice sprowadzają się też do potencjału automatycznego podbijania zegarów, bo choć ciągle w grę wejdzie podbicie MHz dla dwóch dużych rdzeni, to już w przypadku tych mniejszych będzie mowa nie o czterech, a dwóch. Pamięć L3 wyniesie z kolei 25 MB.

Intel Core i5-12600K

Najsłabszym ujawnionym procesorem, który od lat jest najlepszym wyborem dla graczy wśród rodziny Intel Core i nie wygląda, żeby to się zmieniło w nowej erze CPU, jest Intel Core i5-12600K. Tutaj liczba dużych rdzeni spadła z ośmiu do sześciu względem poprzedników, a po stronie małych rdzeni za utrzymywanie komputera przy nieobciążających go specjalnie zadaniach będą opowiadały się cztery rdzenie.

Zegary bazowe dla tych rdzeni wynoszą kolejno 4,5 i 3,4 GHz, ale dzięki trybowi Turbo zostaną podbite odpowiednio do 4,9 i 3,6 GHz dla maksymalnie dwóch rdzeni w obu przypadkach. Całość dopełnia 20 MB pamięci L3.

