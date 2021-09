Nieoficjalna data premiery Intel Core 12. generacji, czyli kiedy zadebiutuje Alder Lake?

To, że rodzina procesorów Alder Lake będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, to pewne. Jednak informacje dotyczące dokładnego terminu wskazywały do tej pory tylko na powiązanie tego z premierą Windowsa 11 przez ważny związek między działaniem heterogenicznych CPU w tym systemie (odsyłam do artykułu o Intel Thread Director). Windows 11 ma tymczasem oficjalnie zadebiutować 5 października, więc wedle najnowszych informacji nieoficjalna data premiery Intel Core 12. generacji nie zgrywa się z jego debiutem.

Dzięki jednemu z największych serwisów technologicznych na świecie data premiery Intel Core 12. generacji przestała być tajemnicą

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji serwisu Wccftech, który bazuje na informacjach od swoich anonimowych źródeł. Wedle nich premiera Intel Core 12. generacji nie odbędzie się w tym samym czasie, co zaplanowane na 27 października wydarzenie Intel Innovation. Poczekamy na to trzy tygodnie, bo na tej konferencji Intel ma tylko zapowiedzieć swoje nowe produkty. Ta „twarda”, a nie tylko „papierowa” premiera ma mieć ponoć miejsce 19 listopada.

Wtedy mamy doczekać się globalnej dostępności procesorów Alder Lake, jak również płyt głównych z chipsetem Z690. Tylko te będą dostępne przez pierwsze tygodnie, jako te najbardziej zaawansowane i tym samym najdroższe. Premiera tych tańszych, czyli H670, B660 i H610 będzie miała miejsce dopiero na początku roku, ale co ciekawe, Z690 nie będzie tym najwydajniejszym. Intel ma ponoć w planach powrót do segmentu HEDT, co sprowadzi się do chipsetu X699.

Będą to tym samym pierwsze płyty główne kompatybilne z pamięciami DDR nowej generacji (DDR5), ale z zachowaniem wstecznej kompatybilności z DDR4. Jednak na jej kupienie poczekamy od tego momentu ponad dwa miesiące i coś czujemy, że będą to miesiące jeszcze bardziej wypełnione przeciekami, których do tej pory wcale nie brakowało. Im bowiem data premiery Intel Core 12. generacji bliżej, tym więcej informacji do nas trafia, choć po wydarzeniu Intel Innovation wszystko powinno być już jasne.

Na ten moment wiemy m.in., że Intel planuje początkowo wprowadzić na rynek głównie wydajniejsze procesory Core, aby postąpić podobnie, jak z płytami głównymi (oferować możliwie najdroższe i najwydajniejsze sprzęty). Flagowy Intel Core i9-12900K połączy 16 rdzeni (8 P-Cores i 8 E-Cores), oferując 24 wątki i odznaczając się TDP na poziomie 125 W. Nie zabraknie też wariantów na rynek mobilny i do wspomnianego segmentu HEDT.

Ostatnio jeden z przecieków ujawnił nawet nieoficjalne ceny kilku Core 12. generacji, z których wynika, że Core i9-12900K kupimy w cenie 741 euro z włączeniem podatków. Mniej, bo 708 euro zapłacimy za ten sam układ, ale bez zintegrowanego rdzenia graficznego. Dalej znajdziemy już i7-12700 w wersji z i bez iGPU (kolejno 520 i 487 euro) oraz podobnie potraktowane i5-12600 w cenie kolejno 358 i 326 euro).

