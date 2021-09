Z czym zawalczy najwydajniejsza karta Intel Arc? Firma wskazała konkurencyjne modele

Wczoraj do sieci wpadły szczegóły co do tego, jaką wydajność na ten moment oferuje najwydajniejsza mobilna karta graficzna Intela z DG-512EU, czyli z flagowym rdzeniem graficznym. W skrócie? Jest źle, ale najwyraźniej jest to spowodowane wczesną wersją GPU, jak wskazują najnowsze informacje na temat tego, z czym zawalczy najwydajniejsza karta Intel Arc.

Najwydajniejsza karta Intel Arc rzuci rękawicę konkurencji „z górnej średniej” półki?

Wprawdzie na ten moment Intel nie wspomniał o tym wprost, ale ponoć wskazał na takie informacje w niedostępnej publicznie prezentacji. Wiemy o tym od niejakiego Greymon55 z Twittera, który już nie raz i nie dwa udostępniał szczegóły produktów wszelakiej maści sprawdzające się albo w innych przeciekach, albo już podczas samych oficjalnych premier.

DG2's official competitors are 6700xt and 3070. Not bad.👍 — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

Teraz z kolei Greymon55 twierdzi, że Intel celuje w wydajność kart graficznych pokroju modelu GeForce RTX 3070 od NVIDIA (TDP: 220 W) oraz Radeon RX 6700 XT od AMD (TDP: 230 W). Mają dokonać tego modele o TDP na poziomie 175-225 watów. Na podstawie wcześniejszych przecieków wywnioskowaliśmy, że w grę wchodzi tym samym najwydajniejsza karta graficzna Intel Arc, choć wcześniej wspominano o TDP na poziomie 225-275 watów.

Na ten moment jednak prezes Intela oficjalnie wspomniał tylko o tym, że po raz pierwszy w historii segment graficzny firmy będzie w stanie wywoływać presję na firmie NVIDIA. Wprawdzie nie ma co liczyć na to, że pierwsze karty będą dorównywały flagowym kartom na rynku, ale na całe szczęście uderzą w największy, bo mainstreamowy rynek.

Szczegóły architektury procesorów graficznych Alchemist

Procesor graficzny Alchemist będzie składał się z rdzeni Xe, które będą grupowane w tak zwane Render Slice. Każdy z rdzeni będzie się składał z szesnastu 256-bitowych silników wektorowych i szesnastu 1024-bitowych silników matrycowych. Pod każdym Render Slice znajdą się z kolei fizyczne jednostki odpowiadające za operacje związane z Ray Tracingiem.

Powyżej możecie obejrzeć diagram flagowego rdzenia Alchemist, którego do tej pory rozpoznawaliśmy pod nazwą DG-512EU. Widać jego osiem Render Slice ustawionych „po cztery” w szeregu wzdłuż tak zwanego Memory Fabric, czyli po prostu rozległej pamięci podręcznej drugiego poziomu.