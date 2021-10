Pod rękę i do plecaka, czyli kompaktowa elektryczna hulajnoga Blizwheel

Jeśli akurat rozglądacie się za zakupem elektrycznej hulajnogi o mniejszych rozmiarach, którą wsadzicie do większego plecaka, lub walizki, to najpewniej już szukać nie musicie. O ile się Wam nie spieszy. Elektryczna hulajnoga Blizwheel spełnia wprawdzie wymogi co do małego, kompaktowego sprzętu, ale rączki na niej położycie dopiero w maju 2022 roku. Wtedy dopiero ma ruszyć wysyłka zamówionych modeli.

Elektryczna hulajnoga Blizwheel, czyli kompaktowy jednoślad napędzany elektronami, którego zmieścicie do plecaka

Ta elektryczna hulajnoga opracowana przez kalifornijską firmę o tej samej nazwie (Blizwheel), jest bowiem dostępna dopiero na Kickstarterze w cenie 299 dolarów za wersję podstawową, 499$ za Pro i 479$ za wariant zgodny z przepisami linii lotniczych. Jej najważniejsze cechy sprowadzają się do rozmiarów i wagi, czyli czegoś, co znacząco w przypadku Blizwheel okrojono w porównaniu do pełnoprawnych modeli.

Pod kątem funkcji nie poczyniono jednak tak dużych cięć i tak też w górnej części teleskopowej kierownicy znalazł się cyfrowy ekran, zapewniający informacje co do aktualnego stanu hulajnogi. Nie zabrakło też systemu rekuperacyjnego hamowania silnikiem, hamulców mechanicznych, a także przedniego i tylne oświetlenia z kierunkowskazami.

Wprawdzie na stabilność, możliwości i komfort rodem z pełnowymiarowych hulajnóg nie macie co liczyć, ale taka to już jest cena miniaturyzacji z pominięciem rozwoju technologicznego. Elektryczna hulajnoga Blizwheel po złożeniu przyjmuje postać nieregularnej „kostki” o wymiarach 396 x 162,5 x 99 mm. Jego waga w wariancie podstawowym sięga 3,9 kg, a w przypadku wersji Pro już 5,4 kg, ale bez względu na wybór możecie liczyć na zintegrowany uchwyt do noszenia oraz tryb, w którym przednie koło toczy się po chodniku.

Różnica wagi między tymi wersjami jest spowodowana nie tylko specyfikacją, ale też samą ramą. Ta jest wykonana ze stopu aluminium lotniczego i bazuje na masywnych, ale niewielkich kołach o prześwicie kolejno 58 i 82 mm. Blizwheel zależnie od wyboru wersji napędzają dwa silniki elektryczne (po jednym w każdym kole) o mocy 200/300 watów, zapewniając prędkość maksymalną 19/24 km/h i zasięg 13/24 km (odpowiednio dla tańszego i droższego wariantu).