Kiedy Microsoft i AMD naprawi wydajność Ryzenów na Windows 11?

Kilka dni temu wyszło, że Windows 11 nie lubi procesorów AMD i to do tego stopnia, że firmy musiały zakasać rękawy i wziąć się do solidnej roboty. Dziś poznaliśmy owoce prac tych obu firm w dążeniu do tego, aby wydajność Ryzenów na Windows 11 powróciła do dawnego poziomu.

Problem wydajności Ryzenów na Windows 11, czyli jak i kiedy firma AMD i Microsoft rozwiąże spadek możliwości procesorów

Dla przypomnienia, w zeszłym tygodniu wyszło na jaw, że procesory AMD Ryzen borykają się ze spadkiem wydajności rzędu nawet 15% w systemie operacyjnym Microsoft Windows 11. Wprawdzie niektórzy nie są nawet w stanie tego odczuć w tak dużym stopniu, jeśli unikają aplikacji, w których ważną rolę odgrywa responsywność pamięci podręcznej L3, ale problem z częstotliwościami dręczy już każdego.

Czytaj też: Kingston FURY to nowa, ale bardzo dobrze nam znana marka pamięci dla wymagających użytkowników

Przykładowo gracze tytułów e-sportowych mogą odnotować spadki o 10-15%, podczas gdy aplikacje wrażliwe na opóźnienia pamięci cache trzeciego poziomu zaliczają 3-5% spadki. Aby rozwiązać problemy z L3 i CPPC2, AMD i Microsoft zapowiedziały stosowne aktualizacje, których termin wprowadzenia właśnie poznaliśmy.

Wygląda na to, że podczas gdy Microsoft wziął się za usunięcie problemu z pamięcią podręczną, firma AMD wzięła pod lupę profil wydajności CPPC2. To skrót od funkcji Collaborative Power and Performance Control 2, która odpowiada za błyskawiczne przełączanie się taktowania rdzeni z naciskiem na te „najlepsze”.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

‒ Problem z CPPC został rozwiązany. Profil zasilania AMD jest już w trakcie wydawania i jest przeznaczony do wydania globalnego 21 października 2021 roku. Jeśli jest to potrzebne, AMD może udostępnić sterownik bezpośrednio klientom na żądanie przed tym terminem.

‒ Problem z opóźnieniem pamięci podręcznej L3 został rozwiązany przez firmę Microsoft. Microsoft planuje wydać poprawkę w swojej aktualizacji 10C Windows Update, która jest przeznaczona na 19 październik. Reklama

Wygląda więc na to, że już za tydzień oba problemy, które obniżają wydajność Ryzenów na Windows 11, przejdą do przeszłości. Najpierw Microsoft za pośrednictwem Windows Update uwolni pamięć podręczną procesorów od problemów, a następnie AMD zapewni światu sterownik dla chipsetu, który rozwiąże wspomniany profil wydajności związany z taktowaniem.

Czytaj też: Najbardziej zaawansowane kości DRAM DDR5 Samsunga już w produkcji

Tutaj warto przypomnieć, że CPPC2 jest związany z podsystemem wybierania „preferowanych rdzeni”, który sprawia, że te dwa „najlepsze” rdzenie procesora, mogące utrzymać najwyższe częstotliwości, są traktowane priorytetowo w systemie operacyjnym, który do nich kieruje stosowne obliczenia.