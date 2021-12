Elektrycznie wspomagane, a tanie. Oto nowe elektryczne rowery Electra

Firma Electra ujawniła swoje dwa nowe elektryczne rowery w przystępnej cenie… a przynajmniej ta taka się wydaje na tle całej oferty producenta. Mowa dokładnie o modelu Cruiser Go! oraz Townie GO! 7D EQ, które prowadzą nas do jednego, najważniejszego pytania – co dokładnie oferują te nowe elektryczne rowery Electra?

Nowe elektryczne rowery Electra, czyli Townie Go! 7D EQ oraz Cruiser Go!

Electra nie ukrywa tego, że zarówno Townie Go! 7D EQ, jak i Cruiser Go! są pozycjonowane jako bardziej przystępne cenowo wybory w jej ofercie. Od pozostałych modeli różnią się znacznie zwłaszcza pod kątem systemu napędowego. Zamiast tradycyjnych silników Bosch, te dwa nowe ebike otrzymały unikalne systemy, które zostały opracowane i zaprojektowane specjalnie dla firmy Electra i Trek.

Wersja Shibori Cruiser GO!

Na ich układy napędowe składa się silnik ukryty w piaście tylnego koła o mocy 250 watów, który jest w stanie dostarczyć 40 Nm momentu obrotowego. Zasilanie czerpie z bardzo, ale to bardzo skromnego, jak na obecne standardy akumulatora o pojemności 250 Wh, czyli praktycznie trzykrotnie mniej pojemnego od magazynów energii w innych, debiutujących w ostatnich tygodniach modeli.

W Electrze zawsze mówimy, że nasz najlepszy rower to nasz następny rower. Cruiser Go! i Townie Go! 7D z pewnością zdają ten test. Połączenie naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu rowerów komfortowych z najnowszymi technologiami rowerów elektrycznych zaowocowało powstaniem tych dwóch nowych modeli. Jeżdżą jak marzenie, wyglądają absolutnie fantastycznie i nie rozbijają banku. Ostatecznie mamy nadzieję, że przyczyniają się do realizacji naszej misji – inspirowania ludzi do częstszego wychodzenia na zewnątrz i jazdy na rowerze – skomentował premierę obu modeli prezes Electra Bicycle Company, Kevin Cox.

Cruiser Go!

Townie Go! 7D EQ

Jeden rzut na oba rowery zdradza jednak, że 250 Wh nie jest tutaj przypadkiem, a częścią projektu, sugerującego całkowicie normalne, bo pozbawione wspomagania jednoślady. Sama piasta nie jest zbyt wielka, a akumulator został zintegrowany bezpośrednio z nieprzesadnie wielką ramą dostępną w wersji step-over i step-through, której geometria wymusza na rowerzystach pionową pozycję przy jednoczesnym zachowaniu wysokości, pozwalającej postawić stopy płasko na ziemi.

Oba rowery posiadają wielkie siodełka, ochronę łańcucha, podpórki i mechaniczne hamulce tarczowe. Jak jednak wskazuje sama nazwa, Townie Go! 7D EQ jest tym bardziej miejskim rowerem, co podkreśla dodatek zintegrowanych błotników i oświetlenia. Z kolei Cruiser Go! dorzuca do tego to 7-biegową przerzutkę tylną i stawia na bardziej zakrzywioną kierownicę. Ceny tych modeli zaczynają się od kolejno 1750 i 1600 funtów brytyjskich.