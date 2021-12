Komputery teraz widzą (prawie) jak ludzie. Naukowcy ulepszyli ich sposób postrzegania świata

To już powszechna wiedza, że wszystko to, co przychodzi łatwo nam (ludziom), jest trudne do odzwierciedlenia na poletku technologicznym. Nic zresztą dziwnego, kiedy my jesteśmy dziełem sześciu milionów lat ewolucji, a zaawansowane systemy komputerowe i ogólnie pojęta robotyka cyfrowa ma dopiero kilka dekad. Rozwój jej jednak idzie w dobrą stronę, a ulepszone postrzeganie świata przez komputery właśnie tego dowiodły.

Czytaj też: Amerykanie uruchomili produkcję atomowych bomb lotniczych B61-12, które mogą być przenoszone przez myśliwce F-35

Obecnie większość komputerowych systemów wizyjnych jest daleka od wszelkich norm i rozsądku. Zła orientacja przedmiotów, to zdecydowanie najmniejszy problem na tle lewitujących obiektów, czy czegoś „wchodzącego” w coś lub „nachodzące” na coś. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli mamy coraz bardziej polegać na robotach i systemach automatycznych, a nawet autonomicznych, musimy (nie tyle my, ile specjaliści) postarać się o znaczące ulepszenie tego, jak związane z nimi systemy postrzegają świat.

Jak naukowcy z MIT ulepszyli postrzeganie świata przez komputery.?

Chcemy przecież jeździć w autonomicznych samochodach i latać w taksówkach bez pilotów, zlecać żmudne prace robotom i automatyzować wszystko, co tylko się da, więc zdecydowanie trzeba rozwijać systemy, bazujące na kamerach optycznych. Ostatnio dokonali tego naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, prezentując światu swoje najnowsze dzieło – 3DP3, czyli 3D Scene Perception via Probabilistic Programming.

To nowy system sztucznej inteligencji, który próbuje osiągnąć ludzki poziom postrzegania świata i dokonuje tego zadziwiająco dobrze. Uczy się postrzegać obiekty świata rzeczywistego na podstawie zaledwie kilku obrazów i postrzega sceny w kategoriach właśnie tych wyuczonych wcześniej obiektów. Poniżej znajdziecie świetny tego przykład, który porównuje kolejno rzeczywiste zdjęcie z tym odczytanym przez tradycyjny system głębokiego uczenia i wreszcie 3DP3.

Czytaj też: Data premiery trzech nowych kart NVIDIA. Kiedy zadebiutuje RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 GB i RTX 3050?

W obu przypadkach algorytmy miały skupić się na konkretnym przedmiocie i zapewnić badaczom wynik, jak dokładnie go widzą. W testach naukowcy wykazali, że 3DP3 nie ma sobie równych w tym zadaniu i ledwie 5 zdjęć bazowych wystarczyło mu, aby skutecznie działać. Dlatego też teraz odpowiadający za to naukowcy chcą ulepszyć go tak, aby był skuteczny nawet z jednym materiałem źródłowym i sprawdzić jego potencjał do trenowania innych sieci neuronowych.

Czytaj też: Wiązki Szeptów będą ładować roje wojskowych dronów bezprzewodowo

Jeśli idzie o samo opracowanie 3DP3, badacze zainspirowali się koncepcjom z samego początku badań nad sztuczną inteligencją. Zgodnie z nią komputerowe systemy wizyjne mogą być postrzegane jako „odwrotność” grafiki komputerowej, jak wskazuje Technology.org. Z myślą o tym naukowcy opracowali programowanie probabilistyczne, które umożliwia systemowi sprawdzanie wykrytych obiektów w odniesieniu do danych wejściowych, aby sprawdzić, czy obrazy zarejestrowane z kamery są prawdopodobnym dopasowaniem do dowolnej sceny. Co ważne, system jest w stanie rozpoznać ewentualne niedopasowania i je skorygować.