DRM same w sobie są problemem, ale o ich konflikcie z procesorami Alder Lake możecie już zapomnieć

Intel rozwiązał problem z Digital Rights Management (DRM) dręczący procesory Alder Lake. Dzięki temu możemy już zapomnieć o jeszcze bardziej obniżonej wydajności, która znacząco spadała przy konflikcie z procesorami Alder Lake.

Zabezpieczenia DRM, to jeden z powodów, dlaczego gracze z całego świata uwielbiają platformę GOG. Na niej bowiem tych zabezpieczeń nie ma i chwała CD Projekt za to, bo przez stosowanie DRM tracą ci, którzy gry kupują, a zyskują tacy, którzy pobierają je nielegalnie. Chociaż samo w sobie zastosowanie DRM jest łatwe do wyjaśnienia i zrozumienia (mają chronić interesy producentów), to problemem tych zabezpieczeń jest to, że wpływają negatywnie na działanie gry. Z procesorami Alder Lake był jednak znacznie większy cyrk.

Możecie zapomnieć o DRM-owym konflikcie z procesorami Alder Lake

Tuż po premierze Core 12. generacji okazało się, że część z DRM z Denuvo na czele, nieprawidłowo rozpoznaje energooszczędne rdzenie (Efficient-Cores) w systemach Windows 11 i Windows 10. Przez to „wzbogacona” tym oprogramowaniem zabezpieczającym gra mogła nie tylko działać wolniej, ale też zaliczać niespodziewane awarie podczas zabawy lub nawet już na starcie. Wszystko przez to, że DRM rozpoznawały dwa różne zestawy rdzeni, jako odrębne sprzęty.

Rozwiązanie tego było teoretycznie proste, bo musieliśmy:

Wejść do BIOSu

Aktywować Legacy Game Compatibility Mode

Aktywować klawisz Scroll Lock

Uruchomić grę

Dezaktywować klawisz Scroll Lock po przejściu do menu głównego

Jednak kto chciałby tak grać na dłuższą metę? Dlatego Intel wziął się od razu do pracy nad tym problemem wraz z Microsoftem, producentami płyt głównych oraz deweloperami stojącymi za DRM. Postępy realizowano już od listopada, ale niedawno definitywnie je zakończono. W samą porę, bo jesteśmy już kilka dni po premierze dziesiątek nowych procesorów Core 12. generacji, więc ci, którzy się na nie zdecydują, nie zderzą się z problemem.

Windows 11

Windows 10

Intel właśnie potwierdził, że lista gier dotkniętych problemem jest już pusta, dzięki czemu możemy już zapomnieć o DRM-owym konflikcie z procesorami Alder Lake.

