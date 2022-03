Wsparcie GA102F w AIDA64 sugeruje rychłą premierę GeForce RTX 3090 Ti

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że flagowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti zadebiutuje 29 marca i choć były to informacje prosto z nieoficjalnego źródła, to dziś dostaliśmy ich potwierdzenie. Dlaczego? Bo właśnie nowa aktualizacja znanego oprogramowania testującego wprowadziła wsparcie GA102F, czyli nieznanego dotąd procesora graficznego.

To pierwszy raz, kiedy widzimy procesor graficzny GA102F i jeśli dobrze rozumiemy, to właśnie on napędzi GeForce RTX 3090 Ti

Dla przypomnienia, GA102 jest obecnie największym procesorem graficznym w segmencie konsumenckim, który znajduje się w karcie RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080 oraz profesjonalnych RTX A6000 i RTX A5000. Nie ma jednak podejścia do starszej generacji, bo w niej TU102 mierzył znacznie więcej. W żadnej z wymienionych kart nie występuje jednak w wersji w pełni odblokowanej, a jedynie ograniczonych wariantach, co nie dziwi zważywszy na problematyczną produkcję tak wielkiego kawałka krzemu.

W ciągu prawie 2 lat ciągłej produkcji NVIDIA mogła jednak nazbierać wystarczająco „idealnych” rdzeni GA102, które oferują pełnię możliwości przy zachowaniu stabilności, aby na ich podstawie opracować zupełnie nową kartę graficzną, która byłaby wydajniejsza niż wszystko inne. Przejawem tego jest najpewniej GA102F, który zawdzięcza dopisek „-F” słowu „Full”, czyli „Pełny”, co jednoznacznie sugeruje jego obecność w GeForce RTX 3090 Ti.

To oznacza, że procesor graficzny GA102F o wielkości 628 mm kwadratowych, którego produkcją zajmuje się Samsung z wykorzystaniem swojego 8-nm procesu technologicznego, najpewniej ma do zaoferowania pełnię swoich 28 miliardów tranzystorów. Oznacza to, że wszystkie z jego 84 bloków SM przekładających się na 10752 rdzeni CUDA, jest dostępnych do wykorzystania, co stanowi wzrost z 82 SM i 10496 CUDA obecnych w RTX 3090.

Wiemy, że tak skromny wzrost odbije się w dużej mierze na TDP, bo razem z przejściem na 21 Gb/s moduły pamięci GDDR6 o łącznej pojemności 24 GB, GeForce RTX 3090 Ti będzie cechował 450-watowy parametr Thermal Design Power. Stąd plotki, że ten model jako pierwszy sięgnie po złącze zasilania PCIe 5.0 zdolne dostarczać do 600 watów mocy, bo w wersjach niereferencyjnych ta nowa flagowa karta graficzna NVIDIA będzie wymagać dostępu do zdecydowanie ponad 450 watów.