Jak naprawdę cichy jest naddźwiękowy samolot X-59? NASA sprawdzi to nad zaludnionymi obszarami

Pod koniec stycznia dowiedzieliśmy się, że przeprowadzono już pierwsze testy modelu X-59, a dziś dowiedzieliśmy się z oficjalnego komunikatu prasowego, że NASA ma już plan sprawdzenia, czy jej dzieło nie będzie naprzykrzać się ludziom. Agencja sprawdzi, jak naprawdę cichy jest naddźwiękowy samolot X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) podczas testowego lotu nad zaludnionymi obszarami już na początku 2024 roku.

NASA ogłosiła, jak i kiedy będzie testować naddźwiękowy samolot X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST)

Od czasów wycofania samolotu naddźwiękowego Concorde firmy z całego świata zastanawiały się, jak przywrócić tak szybkie loty do użytku cywilnego, rozwiązując ich największy problem – soniczny boom generowany przy przebijaniu prędkości dźwięku (1 Mach). Jedno z najambitniejszych dążeń do tego obejmuje wspólny wysiłek agencji NASA oraz firmy Lockheed Martin, który w finalnej wersji ma zapewnić światu samolot o długości rzędu 28,65 metra, masie startowej rzędu 14700 kg i możliwości rozpędzenia się do prędkości 1593 km/h (1,5 Mach).

Czytaj też: T-72 – to właśnie te czołgi Rosjanie tracą w Ukrainie na potęgę

Niedawno NASA przeprowadziła pierwsze udane testy X-59 w swoim ośrodku badawczym Glenn. Następnym krokiem milowym będzie wykonanie przez NASA i japońską agencję kosmiczną JAXA niezależnych pomiarów modelu w małej skali, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie wyznaczona data pierwszego lotu. Ten ma się odbyć jeszcze w tym roku. Przy pomyślnym wietrze w 2023 roku zostaną przeprowadzone akustyczne loty walidacyjne, a w 2024 roku przeloty nad zamieszkałymi terenami.

Czytaj też: System walki elektronicznej Krasukha-4 przejęty przez Ukrainę. To najpewniej najważniejsza zdobycz do tej pory

Jeśli interesuje Was przeszłość i wyjątkowość X-59, to musimy nieco cofnąć się w czasie. Główne prace rozpoczęły się od momentu, w którym firma Lockheed Martin otrzymała kontrakt o wartości 247,5 miliona dolarów, aby przywrócić po prawie dwóch dekadach naddźwiękowe loty komercyjne. W grudniu 2021 roku proces konstrukcji X-59 od podstaw hangarze Lockheed Martin Skunk Works w Kalifornii został zakończony, a teraz wszystko leży w „rękach” wyników testów.

Concorde

Czytaj też: Satelity obserwacyjne dla Polski. Podpiszemy umowę z Francją na satelity ze stacją odbiorczą

Cała wyjątkowość X-59 sprowadza się przede wszystkim do ograniczenia huku, który towarzyszy samolotom podczas przekraczania prędkości dźwięku. To właśnie dzięki temu NASA ma przywrócić naddźwiękowe loty dla konsumentów, porzucając potrzebę opuszczania zaludnionych terenów przez samolot przed przyspieszeniem do tak wysokich prędkości. Za rozwiązanie tego problemu odpowiada przede wszystkim długi i zwężający się do samego końca nos pozbawiony tradycyjnego kadłuba. Ten w X-59 QueSST sprowadza się do systemu wizji cyfrowej, czyli zestawu kamer optycznych.