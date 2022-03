Prosty system ABS dla rowerów. Dzięki technologii Outbraker nigdy nie zablokujecie swoich kół

Systemy ABS w świecie rowerów nie są wprawdzie niczym nowym, ale system Outbraker w wersji Pro i 2nd Edition proponowany przez koreańską firmę o tej samej nazwie, odróżnia się od rozwiązań konkurencji swoją prostotą. Przypominamy o tym, bo to prosty system ABS dla rowerów, który jest obecnie czymś, czego świat po prostu potrzebuje, zważywszy na rozpowszechniające się modele wspomagane silnikami elektrycznymi. Te przecież sprawiają, że jeździmy jeszcze szybciej.

Prosty system ABS dla rowerów od Outbraker, to coś, czego w dobie coraz popularniejszych ebike zdecydowanie potrzebujemy

Obecne systemy ABS dla rowerów przyjmują zwykle formę sporych i rozbudowanych dostawek, które na dodatek wymagają zasilania. Firma Outbraker poszła na szczęście w zupełnie inną stronę, stawiając na prostotę i gadżet, którego można podłączyć bezpośrednio do przewodu hydraulicznego hamulca tylnego i przedniego, aby zapobiec jego blokowaniu przy ostrym hamowaniu. Jako że ten system to coś, co uratowałoby mnie w młodzieńczych latach przed złamaniem nadgarstka, trudno mi go nie docenić jego ogromnego potencjału.

Mowa dokładnie o modelach Outbraker Pro oraz Outbraker 2nd Edition, bazujących na tak zwanych układach Booster. Boostery są niczym innym, jak dostawkami montowanymi bezpośrednio do przewodów hydraulicznych. Doczepia się je bezpośrednio do dźwigni na kierownicy i przewodu hydraulicznego, po czym wystarczy tylko odpowietrzyć hamulce i wyregulować system.

Booster zapewnia możliwość ręcznej regulacji ciśnienia zarówno w wersji na jedno lub oba koła. To z jednej strony pozwala dostosować czułość hamulców, a z drugiej pozwala szybko zniwelować np. zużycie klocków hamulcowych. Dlatego też znacznie ciekawsze są modele Outbraker Pro i Outbraker 2nd Edition, które producent nazywa mianem „rowerowych systemów ABS”.

Oba wspomniane modele zamiast tylko regulować ciśnienie w całym systemie, są w stanie „zablokować nadmierny przepływ hydrauliczny” tak, aby w chwili nagłego i ostrego hamowania nie zablokować całkowicie jednego z kół, a zwłaszcza przedniego – wtedy fikołek przez kierownicę i bolesne spotkanie z ziemią jest gwarantowane.