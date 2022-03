Jeszcze szybsza pamięć operacyjna dla smartfonów. Qualcomm zweryfikował LPDDR5X

W listopadzie zeszłego roku Samsung ogłosił, że dzięki niemu świat może sięgnąć po nową, jeszcze wydajniejszą pamięć operacyjną dla smartfonów (i nie tylko). Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że Qualcomm zweryfikował LPDDR5X, czyli nową generację mobilnej pamięci RAM, a oficjalna specyfikacja zmieniła się od ostatniego ogłoszenia.

Qualcomm zweryfikował LPDDR5X

Samsung pochwalił się, że ściśle współpracował z firmą Qualcomm, aby zapewnić, że opracowana przez niego najnowsza pamięć jest zoptymalizowana pod kątem platformy mobilnej Snapdragon. LPDDR5X obiecuje przede wszystkim wzrost wydajności i pojemności w porównaniu do standardu LPDDR5 przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu energooszczędności. Współpraca między dwiema firmami oznacza, że to pewne, że zobaczymy standard LPDDR5X w przyszłych układach SoC Snapdragon.

Pomyślna walidacja naszego rozwiązania LPDDR5X dla platform mobilnych Snapdragon firmy Qualcomm Technologies jest świadectwem naszej wiodącej pozycji w technologii DRAM. Spodziewamy się, że zastosowania tej wysokowydajnej pamięci o niskim poborze mocy wykroczą poza smartfony i obejmą centra danych, komputery PC i motoryzację, umożliwiając bardziej wydajną pracę większej liczby urządzeń i systemów – powiedział Jinman Han, wiceprezes wykonawczy i szef działu globalnej sprzedaży i marketingu pamięci w firmie Samsung Electronics.

Czytaj też: [Aktualizacja VI] Tańsze połączenia na Ukrainę. Polscy operatorzy reagują

Specyfikacja LPDDR5X Samsunga

Samsung stał się pierwszym producentem oferującym 16-Gb układy LPDDR5X. Teoretycznie te mogą sprawić, że smartfony będą mogły posiadać nawet 64 GB pamięci operacyjnej. Oczywiście trudno wyobrazić sobie sens takich konfiguracji, ale na szczęście znacznie więcej będziemy czerpać z samego wzrostu wydajności. Co ciekawe, ta została obniżona względem pierwotnych zapowiedzi, bo zamiast 8,5 Gb/s, teraz LPDDR5X mają oferować 7,5 GB/s, czyli można liczyć na poprawę rzędu nie 35, a 20%.

Czytaj też: Przeciwpancerne i przeciwlotnicze uzbrojenie w rękach Ukrainy. To już nie tylko Javeliny, Pioruny i Stingery

Wiemy, że pamięć LPDDR5X DRAM zaoferuje transfery do nawet 7,5 GB/s, czyli o 1,2 razy wyższe w porównaniu do LPDDR5, a to wszystko przy obniżeniu poboru mocy o prawie 20%. W skrócie otrzymamy więc zarówno szybsze, jak i mniej energochłonne podsystemy pamięci operacyjnej.

Czytaj też: Podwodny system komunikacyjny WhitePointer od DSIT Solutions połączy drony, nurków i okręty

Obecnie wykorzystywane układy LPDDR5 zapewniają zwykle 5,5 Gb/s transferu w urządzeniach mobilnych pokroju smartfonów i 6,4 Gb/s w laptopach. LPDDR5X znacznie podbija tę wartość, co zwiększy ogólną przepustowość podsystemu pamięci operacyjnej. Warto też wspomnieć, że produkcja jest realizowana z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej w całej branży technologii 14 nm DRAM, której zawdzięcza się spadek poboru mocy. Gdyby tego było mało, podwojenie gęstości danych z 8 do 16 Gb sprawi, że jeden pakiet pamięci LPDDR5X może sięgnąć aż 64 GB pojemności.