Oto silnik nowej generacji dla helikopterów USA. Testy już ruszyły po licznych opóźnieniach

W lutym 2019 roku poznaliśmy zwycięzcę programu ITEP (Improved Turbine Engine Program) Armii USA na silnik nowej generacji dla helikopterów. Wtedy wygrała firma General Electric ze swoim silnikiem T901, który w oczach urzędników okazał się lepszy od dzieła opracowanego wspólnie przez Honeywell i Prat & Whitney w ramach spółki Advanced Turbine Engine Company. Wtedy GE zgarnęło aż 517 milionów dolarów i mimo dotychczasowych licznych opóźnień, firma poinformowała wreszcie o rozpoczęciu wstępnych testów.

Testy T901 ruszyły. To silnik nowej generacji dla helikopterów USA

Pandemia nie była łagodna dla rozwoju silnika T901 od General Electric. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem GE miało dostarczyć pierwszy egzemplarz do testów w ostatnim kwartale 2021 roku budżetowego, aby loty próbne rozpoczęły się na początku 2023 roku budżetowego. Wstępna produkcja miała rozpocząć w czwartym kwartale 2024 roku budżetowego i zakończyć równo po dwóch latach. Wtedy to zapadłaby decyzja co do ich produkcji na pełną skalę.

Mimo tych opóźnień prototypy śmigłowców FARA i tak mają polecieć w 2023 roku budżetowym, co może opóźnić kolejne etapy maksymalnie o 2/3 kwartały. Jak to jednak bywa z sektorem wojskowym, niektóre opóźnienia mogą urosnąć do niebywałej skali, opóźniając wprowadzenie produktu do użytku na wiele lat po planowanej pierwotnie dacie.

Wracając jednak do tego, co tu i teraz, silnik T901 właśnie rozpoczął wstępne testy po przejściu próby „light off”, czyli po prostu odpalenia z ponad 700 czujnikami do pomiarów danych. Według oświadczenia armii ten pierwszy silnik poddany testom to „kamień milowy o krytycznym znaczeniu”, będący „zwieńczeniem wieloletnich prac inżynieryjnych, które pozwolą zweryfikować i zatwierdzić modele osiągów silnika poprzez jego testowanie”.

Obecnie oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy silnik będzie pracował w zmodernizowanej komorze testowej w zakładzie GE w Massachusetts przez ponad 100 godzin w ramach „stopniowego procesu docierania, który doprowadzi do osiągnięcia maksymalnej mocy”. Co do tego można być dobrej myśli, bo ponoć „dane z pierwszych testów wskazują, że silnik spełnia oczekiwania i wymagania armii”.

Oferta Bella do programu FARA

Według General Electric silnik T901 w porównaniu do starszego T700 doczekał się zwiększenia mocy o 50% przy jednoczesnym spadku zużycia paliwa o 25% oraz ogólnego podwyższenia trwałości komponentów. Finalnie ma zastąpić obecne silniki w wojskowych śmigłowcach UH-60 Black Hawk i śmigłowcach szturmowych AH-64 Apache, ale będzie również wykorzystywany w przyszłych samolotach rozpoznawczych programu FARA.