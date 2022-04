Amerykański myśliwiec F-22 Raptor to pogromca samolotów. Wkrótce może zostać ulepszony

Wśród najnowszych myśliwców firmy Lockheed Martin najwięcej uwagi poświęca się F-35, czyli myśliwcowi wielozadaniowemu piątej generacji, ale w porównaniu do niego F-22 Raptor może rozpalać wyobraźnie bardziej. Idąc tropem powiedzenia „coś do wszystkiego, to coś do niczego”, które w wojsku przestaje mieć uzasadnienie z racji dążenia do wszechstronności sprzętu, F-22 Raptor może być unikatem, bo to amerykański myśliwiec przewagi powietrznej, który według najnowszych informacji może doczekać się znaczącego ulepszenia.

Czy F-22 Raptor rzeczywiście czeka ulepszenie? Prawdę poznamy zapewne za wiele miesięcy, ale dziś mamy do dyspozycji… grafikę

Wieść o tym, że F-22 Raptor czeka ulepszenie jest nieco naciągana, ale ma jak najbardziej sens. Sprowadza się bowiem wyłącznie do grafiki zamieszczonej przez Szefa Dowództwa Walki Powietrznej, generała Marka D. Kelly’ego na Instagramie. O ile nie jest to zwyczajna fanowska grafika, a render promocyjny stworzony przez Lockheed Martina specjalnie z myślą o zaprezentowaniu wszystkich zmian, co nieco na temat potencjalnego ulepszenia F-22 Raptor możemy wyłuskać.

F-22 Raptor na nowym renderze F-22 Raptor

F-22 Raptor to przykład myśliwca przewagi powietrznej piątej generacji, który wprawdzie może atakować cele naziemne, ale to w walce z innymi samolotami pozostaje najskuteczniejszy przez konstrukcje zaprojektowaną specjalnie z myślą o spełnianiu tej funkcji. W skrócie? F-22 jest uzbrojony po zęby skrzydła w broń przeciwlotniczą, a na dodatek jest bardziej zwrotny, mniejszy i lżejszy, co ułatwia wymanewrowywanie przeciwnika.

Ten myśliwiec trafił na służbę w 2005 roku jako pierwszy samolot myśliwski piątej generacji i był produkowany do 2011 roku. Plan obejmuje pozostawienie do na służbie przez następne dekady (o ile myśliwiec NGAD nie wygryzie go szybciej) i z racji tego musi zostać wkrótce odpowiednio zmodyfikowany. Serwis The Drive przeanalizował powyższą grafikę i na jej podstawie wskazał kilka potencjalnych zmian i modernizacji w planach Lockheed Martina.

F-22 Raptor może otrzymać unowocześniony system IRST (Infrared Search and Track) do wyszukiwania celów lub elektroniczną osłonę przeciwlotniczą, co sugeruje nowy typ kapsuł na konstrukcji. Widzimy też nowy, bardziej aerodynamiczny wygląd zbiorników paliwa, który pokrywa się z ujawnionym wcześniej planem modernizacji LDTP (Low Drag Tank and Pylon), mającą zwiększyć zasięg oraz przeżywalność. Render sugeruje też wyposażenie tego myśliwca w nowy pocisk, co nie jest dziwne, jako że obecnie powstaje ich cała masa.