Najnowszy myśliwski okręt podwodny USA zwodowany. Ten pogromca wrogich okrętów korzysta z potęgi atomu

Marynarka Wojenna USA dąży do zastąpienia wycofywanej stopniowo floty okrętów podwodnych typu Los Angeles z wykorzystaniem tych typu Virginia, które ciągle powstają. Niedawno najnowszy myśliwski okręt podwodny USA tego typu został zwodowany i dołączył do szeregu innych „swoich”, które znajdują się już w wodzie.

Zwodowano najnowszy myśliwski okręt podwodny USA. To New Jersey typu Virginia

O tym, że najnowszy myśliwski okręt podwodny USA został zwodowany poinformował Huntington Ingalls Industries, czyli największy amerykański producent okrętów wojskowych. Ogłoszenie obejmuje okręt podwodny New Jersey (SSN 796) typu Virginia, który został niedawno zwodowany na rzece James w stoczni Newport News Shipbuilding.

Ten ważący 7800 ton okręt podwodny znajdował się w pływającym suchym doku od marca. Po tym, jak został niedawno zanurzony, zostanie przetransportowany przez holowniki do stoczniowego pirsu dla okrętów podwodnych w celu ostatecznego wyposażenia, przetestowania i certyfikacji załogi. Prace nad nim trwały od 2016 roku i obecnie stan okrętu można określić mianem ukończenia w około 92%.

GROTON, Conn. (July 30, 2004) ñ PCU Virginia (SSN-774), the nationís newest and most advanced nuclear-powered attack submarine and the lead ship of its class, returns to the General Dynamics Electric Boat shipyard in Groton, Conn., July 30, following the successful completion of its first voyage in open seas ñ called „alpha” sea trials. Virginia is the Navyís only major combatant ready to join the fleet that was designed with the post-Cold War security environment in mind and embodies the warfighting and operational capabilities required to dominate the littorals while maintaining undersea dominance in the open ocean. ìNuclear submarines provide a unique contribution to our nationís security and will be increasingly important in the decades ahead,î said Electric Boat President John Casey. ìThe Virginia and the rest of the ships of its class are designed specifically to incorporate emergent technologies that will provide new capabilities to meet new threats.î Virginia will be delivered to the U.S. Navy this fall. Electric Boat is a wholly owned subsidiary of General Dynamics. ..(Photo courtesy of General Dynamics Electric Boat Public Affairs)

Nie jest to pierwszy okręt tego typu, a już 23 z kolei, jako że typ Virginia powstaje od 1999 roku w ramach różnych wariantów. Przykładowo New Jersey, to wariant Block IV, obejmujący do tej pory już cztery inne okręty, z których tylko jeden został oficjalnie przyjęty na służbę. Nie jest to jednak aż tak daleko zakrojona wersja w myśl zmian względem Block III, bo głównym usprawnieniem względem niej jest skrócenie okresów głównych przeglądów z czterech do trzech.

Same w sobie okręty podwodne klasy Virginia, to klasa wyjątkowo (jak na swoje standardy) szybkich i zwrotnych atakujących okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Zostały zaprojektowane i są konstruowane z myślą o szerokim spektrum misji na otwartym oceanie i w środowiskach opanowanych przez liczne wysypy. Jak to bywa w przypadku nowych typów, w okrętach podwodnych klasy Virginia zastosowano dziesiątki nowych technologii i innowacji, które zwiększają siłę ognia, manewrowość i obniżają szanse ich wykrycia, co znacząco poprawia ich zdolności bojowe.