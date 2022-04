Powstała nowa technologia druku 3D ze szkła, zapewniająca jeszcze lepsze wydruki

Nowoczesne technologie projektowania i produkcji, które obejmują modele cyfrowe i druk 3D sprawiają, że nawet stworzenie myśliwca nowej generacji zajmuje rekordowo krótko. Zapewnia też firmom podstawę do poczynienia znacznych oszczędności i uproszczenia procesu produkcyjnego, więc jest czymś, czego rozwój po prostu się opłaca. Tym razem cegiełkę do tego sektora dorzucili od siebie naukowcy z UC Berkeley we współpracy z niemieckim Albert Ludwig University of Freiburg.

Według naukowców ta nowa technologia druku 3D ze szkła jest szybsza i pozwala uzyskać obiekty o wyższej jakości optycznej, elastyczności projektowej, a nawet wytrzymałości

Nowa technologia druku 3D ze szkła, która doczekała się opublikowania w dzienniku Sciene (15 kwietnia) dotyczy drukowania mikrostruktur i jest efektem udoskonalanego procesu sprzed trzech lat. Czym najbardziej odróżnia się ta technologia od innych? Przede wszystkim możliwością drukowania drobniejszych elementów ze szkła, który z CAL został przemianowany na micro-CAL (Computed Axial Lithography), co oznacza skomputeryzowaną litografię osiową w skali mikro.

Jest to o tyle ważne, że drukowanie elementów ze szkła może znacząco uprościć proces produkcyjny wielu elementów w postaci soczewek, obiektywów czy urządzeń mikrofluidycznych. To jest już wprawdzie możliwe, ale obecne metody produkcji mogą być powolne, kosztowne i ograniczone, jeśli chodzi o możliwość sprostania rosnącym wymaganiom przemysłu. Stąd właśnie wyjątkowość procesu CAL, która obejmuje drukowanie całego obiektu jednocześnie.

W tej technice laser systemy rzutuje wzory świetlne na obracającą się bryłę materiału światłoczułego, rzeźbiąc światłoczuły materiał do pożądanego kształtu. Bezwarstwowy charakter procesu CAL umożliwia uzyskanie gładkich powierzchni i złożonych geometrii, co w micro-CAL wzniesiono na nowy poziom. Objęło to wykorzystanie specjalnego materiału żywicznego, który zawiera nanocząsteczki szkła otoczone światłoczułą cieczą wiążącą. Z wykorzystaniem tego materiału w ramach procesu badacze podgrzewają wydrukowany obiekt, aby usunąć spoiwo i połączyć cząsteczki w jednolity obiekt z czystego szkła.

Kluczowym czynnikiem jest tu fakt, że spoiwo ma współczynnik załamania światła praktycznie identyczny ze współczynnikiem szkła, dzięki czemu światło przechodzi przez materiał praktycznie bez rozpraszania. Proces drukowania CAL i materiał opracowany przez firmę Glassomer [GmbH] doskonale do siebie pasują – powiedział Hayden Taylor, główny badacz i profesor inżynierii mechanicznej na UC Berkeley.

Metoda drukowania 3D CAL oferuje producentom mikroskopijnych obiektów szklanych nowy i bardziej wydajny sposób spełniania wysokich wymagań klientów w zakresie geometrii, rozmiarów oraz właściwości optycznych i mechanicznych. W szczególności dotyczy to producentów mikroskopijnych elementów optycznych do aparatów, mikroskopów czy zestawów VR.