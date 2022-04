Firma Rafael chce wzmocnić obronę przeciwlotniczą. Optymalizator obrony powietrznej jest jednym z tych przejawów

Zaawansowana obrona przeciwlotnicza (OPL) jest w stanie uchronić nas od myśliwców, śmigłowców i co najważniejsze, rakiet i pocisków wszelakiej maści. Jednak, aby była skuteczna przeciwko wszystkiemu, musi być wielowarstwowa i obejmować dany obszar swoim zasięgiem, dlatego rozwój OPL jest ważny i to właśnie jego ma ułatwić izraelska spółka Rafael Advance Defence Systems z pomocą ADO. To tak zwany optymalizator obrony powietrznej.

ADO od Rafael zawita na publiczną wystawę IT²EC w Londynie w dniach 26-28 kwietnia

Zacznijmy od tego, że na wystawie Rafael pojawi się tak naprawdę z dwoma systemami (ADO i ABS), z czego oba są już od dawna użytkowane operacyjnie. Nas interesuje najbardziej ADO, czyli optymalizator obrony powietrznej, który pozwala wojskowym planować misje i przeprowadzać próby OPL w scenariuszach „co-jeśli”, dodatkowo wspomagając dowódców podczas operacji w czasie rzeczywistym. Można więc powiedzieć, że ADO ułatwia podejmowanie dokładnych i skutecznych decyzji w organizowaniu wielowarstwowej obrony powietrznej.

W praktyce ADO pozwala na zoptymalizowanie rozmieszczenia elementów obrony powietrznej, czego dokonuje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i narzędzi do dogłębnej analizy opartych na symulacjach o dokładnym odwzorowaniu. Ułatwia również podejmowanie dokładnych i skutecznych decyzji, co w ogólnym rozrachunku ma pomóc dowolnej armii w możliwie najlepszym rozstawieniu poszczególnych systemów obrony przeciwlotniczej.

Warto też wspomnieć, że na wystawie pojawi się również system ABS, czyli system stricte szkoleniowy, pozwalający organizować ćwiczenia z udziałem wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Obejmuje wielodomenowe elementy realne, wirtualne i wymyślone (LVC). Dzięki temu pozwala tworzyć kompleksowy i realistyczny scenariusz na wszystkich poziomach operacyjnych. Dodatkowo ABS opracowany przez Rafael integruje i łączy wszystkie elementy scenariusza, a na dodatek przesyła je z miejsca kierowania i dowodzenia do każdego ćwiczącego żołnierza.

Rafael podczas wystawy zaprezentuje również inne swoje nowoczesne technologie, wśród których nie zbraknie tych korzystającej z rozszerzonej rzeczywistości, symulacji opartych na grach, czy trenażery uzbrojenia obrony powietrznej.