Nadchodzą testy największego roju dronów w wykonaniu Armii USA

O potędze dronów na froncie nie musimy zapewne przypominać po tym, jak te stały się ważnym elementem wojny w Ukrainie. Ich rozwój trwa od wielu lat i jego częścią jest dążenie do wystrzeliwania w powietrze kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset dronów jednocześnie, aby te współpracowały ze sobą w ataku na wrogów. Armia USA doskonale wie, jak ogromny potencjał drzemie w takiej broni, dlatego ma zamiar przeprowadzić testy największego roju dronów.

Ten największy rój dronów, obejmujący nie konsumenckie, a wojskowe sprzęty, zawita na pustynie w stanie Utah w ramach wydarzenia podczas wojskowego ćwiczenia 2022 Experimental Demonstration Gateway Exercise (EDGE 22). To będzie trwało od 25 kwietnia do 12 maja w Dugway Proving Ground w pobliżu Salt Lake City w stanie Utah, a w samym ćwiczeniu zostaną wykorzystane drony ALTIUS 600 i Coyote firmy Raytheon. Mowa dokładnie o 30 dronach, które będą przeprowadzać podwójną misję powietrzno-szturmową.

Myślę, że to, co zobaczycie, to szerokie zastosowanie wojny elektronicznej i szerokie wykorzystanie naszego interaktywnego roju dronów. Czujemy, że we współpracy z DARPA oraz naszymi ekspertami naukowymi i technologicznymi z Dowództwa Lotnictwa i Rakiet będziemy latać największym interaktywnym rojem dronów w historii

– powiedział magazynowi The War Zone gen. dyw. Walter Rugen.