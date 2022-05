Chiny gromadzą makiety okrętów na pustyni. Państwo chce niszczyć wrogie floty na długo przed bitwą

W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy Was o tajemniczych działaniach Chin na pustynnym lotnisku, sugerując powstawanie „drugiej Strefy 51”. Kilka tygodni później okazało się też, że na pustyni Takla Makan, Chiny gromadzą makiety okrętów i właśnie doczekaliśmy się kontynuacji tej historii po tym, jak serwis USNI News opublikował nowe zdjęcia z tego terenu wykonane przez satelity Maxar Technologies.

Chiny rozwijają pociski, które mają za zadanie niszczyć wrogie okręty na długo przed rzeczywistą bitwą. Te makiety pomagają im w testach

Samo hasło „okręty na pustyni” i przedstawiające je zdjęcia, można interpretować różnie, ale w tym przypadku to nic innego, jak poligon testowy dla chińskich systemów broni. Chiny z wykorzystaniem tych makiet po prostu sprawdzają skuteczność swoich pocisków balistycznych dalekiego zasięgu do niszczenia wrogich okrętów.

Wybranie pustynnego terenu ma sens, bo nie tylko dba o bezpieczeństwo, ale też do pewnego stopnia oddaje charakter otoczenia okrętu na morzu (wszechobecną pustą przestrzeń). To może być kluczem do weryfikacji działania systemów głowicy naprowadzającej i Chinom zdecydowanie na tym zależy, bo od pierwszych wieści na ten temat z listopada 2021 roku liczba makiet powiększyła się.

Te wszystkie prowizoryczne cele rozciągają wzdłuż wschodniego skraju pustyni, z czego dwa ustawiono tak nietypowo, jakby za wszelką cenę chciano zasymulować obecność okrętów w portach. Skąd pewność, że wykorzystuje się je do testów pocisków? Potwierdza to zeszłoroczna makieta, która została zniszczona uderzeniem pocisku w ramach tajemniczego testu, a następnie błyskawicznie „sprzątnięta”.

Jednak te „makiety” przypominają okręty tylko przy patrzeniu na nie z lotu ptaka, bo w rzeczywistości są to ponoć wyłącznie stosownie wycięte arkusze metalu położone na powierzchni. To jednak wystarcza do testów ASBM, czyli przeciwokrętowych hipersonicznych pocisków balistycznych, które rozwijają Chiny. Podobno namierzają one cele „wyrafinowanym sposobem”, łącząc zapewne przynajmniej dwa systemy naprowadzania (na podczerwień, radar lub optycznie) dla wyższej skuteczności.