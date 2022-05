Gogle MAGIC wspomogą wojskowych medyków na froncie, dzięki sztucznej inteligencji

Lekarze walczący o życie rannych mierzą się z połączeniem stresu i odpowiedzialności, które trudno sobie wyobrazić. Na wojnie, a zwłaszcza na froncie, wchodzi to na zupełnie nowy poziom i dlatego amerykańska agencja DARPA chce to zmienić. Dokona tego poprzez gogle MAGIC wykorzystujące sztuczną inteligencję i rozszerzoną rzeczywistość, które opracuje firma Raytheon BBN.

Wojskowi medycy to aniołowie na polach bitew. Opracowywane obecnie gogle MAGIC

W walce o życie rannych wyznaje się tak zwaną złotą godzinę, podczas której udzielona pomoc jest kluczowa w celu uratowania ludzkiego istnienia. Na froncie odpowiadają za nią medycy wojskowi, którzy zapewniają rannym najważniejszą pomoc przed momentem przetransportowania ich do odpowiednio wyposażonych szpitali oraz opiekę specjalistów. Proces leczenia rozległych ran niestety nie jest tak prosty, jak zszycie „czerwonego z czerwonym, żółtego z żółtym, białego z białym”.

To właśnie jest kluczowe, bo wbrew pozorom, wojskowi medycy nie są najczęściej ani lekarzami, ani chirurgami, więc nie posiadają rozległej wiedzy i doświadczenia. Tę właśnie lukę mają wypełnić gogle MAGIC, a dokładniej mówiąc gogle rozszerzonej rzeczywistości z systemem Medical Assistance, Guidance, Instruction and Correction wspomaganym sztuczną inteligencją.

Tego typu gogle towarzyszyłyby ciągle wojskowym medykom i zarówno rozpoznawały rodzaj rany, jak i prowadziłyby ich za rękę w tym, jak je zabezpieczyć w polowych warunkach. Instrukcje byłyby podawane zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo po uprzednim „nauczeniu” systemu 2500 nagraniami i 50 milionami zdjęć ze stosownym opisem.

Pierwsza demonstracja systemu MAGIC ma się rozpocząć za około 18 miesięcy i wygląda na to, że pokłada się w nim wiele nadziei: