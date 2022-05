Intel Arc z dwoma błędami. Firma ma problemy ze swoimi kartami graficznymi

Wejście na rynek graficzny w sektorze komputerów stacjonarnych i laptopów nie jest łatwe. Wygląda na to, że może przerosnąć nawet weterana technologicznego, na co wskazuje przykład Intela, czyli firmy powracającej do dawnego sektora.

Odkryto dwa ogromne błędy Intel Arc. Firma musi coś z nimi zrobić

Mimo budowy doświadczenia przy rozwoju iGPU, dla Intela premiera kart graficznych Arc nie układa się najlepiej. Modele mobilne ciągle nie podbiły rynku, te do komputerów stacjonarnych czeka sroga konkurencja ze strony AMD i NVIDIA z racji dziwacznego planu dystrybucji, a to wcale nie koniec.

Okazało się, że na dodatek, dostępne wyłącznie dla producentów zestawów komputerowych karty z procesorami DG1 (protoplaści dla obecnych modeli z GPU DG2), nadal mają swoje problemy. Według testów, te karty dręczy wiele problemów i błędów, które muszą zostać usunięte, aby nie przeszkadzać w premierze kart z serii Intel Arc A-.

Testing PCIe bandwidth of DG1 / Iris Xe MAX using fixed UEFI settings.



4.0 -> 3.64 GB/s

3.0 -> 3.67 GB/s

2.0 -> 2.61 GB/s

1.1 -> 1.34 GB/s



Gen 1.1 and 2.0 show at least x8 link performance numbers. pic.twitter.com/mepj22fKLL May 17, 2022

Jak możecie podejrzeć powyżej, odkryty właśnie błąd dotyczy przepustowości PCIe 4.0, której nie jest w stanie obsłużyć karta Gunnir Index V2 z GPU DG1. Wykazał to test funkcji PCI Express 3DMark, ujawniając, że karta osiąga takie same wyniki bez względu na to, czy zostanie wpięta do PCIe 3.0, czy PCIe 4.0, co bezpośrednio sugeruje brak wsparcia standardu nowej generacji.

Gdyby tego było mało, testy mobilnej karty graficznej Arc A350M wykazały, że Intelowska technologia Dynamic Tuning Technology (DTT) ma w rzeczywistości negatywny wpływ na wydajność. Mowa nie o kilku procentach, a różnicach idących w ich dziesiątki (nawet~50%), co przeraża, jako że miała to być odpowiedź na technologię SmartShift firmy AMD.

Intel ma jednak szansę wygładzić ten problem stosownymi aktualizacjami oprogramowania i optymalizacją np. stanów zasilania. Kwestia PCIe jest już znacznie trudniejsza, dlatego mamy nadzieję, że dręczy ona tylko stare karty DG1 i stała się przeszłością dla tych nadchodzących.