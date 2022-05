Izraelski program Edge of Tomorrow odpowie, jak zabijać skuteczniej nową technologią

Izrael chce zwiększyć skuteczność swojego wojska. W tym celu ma zamiar zwiększyć wykorzystanie nowoczesnej technologii w ramach programu Edge of Tomorrow. Dzięki niemu podda swoich żołnierzy serii symulacji i ćwiczeń na żywo.

Edge of Tomorrow i Momentum czyli dwa nowoczesne programy rozwoju izraelskiej armii zwiększą jej możliwości

Program podlega izraelskiej Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronnego Ministerstwa Obrony i jest realizowany we współpracy z lokalną firmą Elbit Systems. Wedle ogłoszenia ma na celu „wzmocnienie synergii pomiędzy zdemontowanymi żołnierzami bojowymi i ich zespołami oraz umożliwienie uzyskania optymalnej wartości operacyjnej poprzez procesy numeryczne i empiryczne oparte na badaniach, symulacjach, scenariuszach terenowych i innych”.

Oznacza to, że żołnierze będą trenować w specjalnych symulatorach z wykorzystaniem najnowszego sprzętu co do wirtualnej rzeczywistości. Celem programu jest również dostarczenie nowych narzędzi na przyszłe pole walki poprzez analizę możliwości integracji technologii w celu „poprawy szeregu zdolności do wykonywania misji”.

W ramach tego programu zostaną przeanalizowane „gogle rzeczywistości rozszerzonej, skomputeryzowany system karabinów szturmowych, system cyfrowych wyświetlaczy montowanych na głowie, technologia wykrywania wrogiego ognia, system śledzenia lokalizacji w środowiskach bez dostępu GPS, rękawy dotykowe do nawigacji i przekazywania poleceń oraz system komend głosowych podobny do systemów stosowanych w smartfonach”.

Razem z programem Momentum trwającym od wielu lat program Edge of Tomorrow sprawi, że izraelskie wojsko stanie się jeszcze skuteczniejsze i lepiej wyposażone. Momentum polega bowiem na wprowadzaniu nowych technologii do wojska, a Edge of Tomorrow skupia się na symulacji i ocenie skuteczności technologii oraz wyborze tych, które powinny zostać wdrożone.