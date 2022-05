Nie minął nawet tydzień, a na rynek wkracza nowa Motorola moto g71s 5G

Zaledwie w ubiegłym tygodniu Motorola wprowadziła do sprzedaży dwa nowe smartfony – moto g82 5G i moto e32s. Teraz zaś, trochę po cichu, wypuszcza w Chinach kolejny model. Zerknijmy więc, co do zaoferowania ma moto g71s.

Nowa Motorola jest efektem współpracy marki z China Mobile, a kiedy zerkniemy bliżej na specyfikację tego modelu, to od razu zauważymy, że… jest bardzo podobna do moto g82 5G, czyli zeszłotygodniową nowością. Wydaje się więc, że jest to po prostu wariant przeznaczony na rynek chiński, tylko ze zmienioną nazwą i nieco lepszą specyfikacją.

Motorola moto g71s – specyfikacja i cena

Na pokładzie motoroli moto g71s znalazł się 6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości FHD+, z obsługą częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz obsługuje ponadto 100% gamy kolorów NTSC, wysoki współczynnik kontrastu 5 000 000:1, ekran słoneczny HBM, globalne przyciemnianie DC i jest chroniony certyfikatem SGS Double-eye.

Tak samo jak w moto g82 i tutaj sercem smartfona jest układ Qualcomm Snapdragon 695 jednak już w wariancie 8/128 GB. Zasila go bateria 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W, czyli znowu nieco lepiej niż w g82 5G, gdzie znalazło się ładowanie 30W. Ponadto na pokładzie znalazła się para głośników Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania i najnowszy Android z nakładką MYUI 3.0.

Na typowej dla producenta wyspie aparatów umieszczono potrójną konfigurację z czujnikiem głównym 50 Mpix (z OIS i trybem łączenia czterech pikseli w jeden). Do tego dodano obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix o kącie widzenia 121 stopni i czujnik makro 2 Mpix. Aparat do selfie ma rozdzielczość 16 Mpix i pole widzenia 105 stopni. Motorola podkreśla, że jest to telefon idealny do vlogowania, bo może jednocześnie może nagrywać filmy za pomocą przedniego i tylnego aparatu.

W Chinach moto g71s 5G kosztuje 1700 juanów, czyli ok. 1115 zł.