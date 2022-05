Położono podwaliny pod nowe tranzystory z rewolucyjnym potencjałem

W dzienniku Nature Electronics znajdziemy publikację naukowców z wielu uczelni (Nanyang Technological University, Peking University, Tsinghua University i Beijing Academy of Quantum Information Sciences), którzy wspólnymi siłami położyli podwaliny pod nowe tranzystory z rewolucyjnym potencjałem. Ich sukces sprowadza się do tego, że zdołali połączyć półprzewodnik 2D z jednokrystalicznym tytanianem strontu i tlenkiem perowskitu o wysokim współczynniku κ.

Dzięki półprzewodnikom 2D możemy doczekać się nowej ery układów obliczeniowych. Oto nowe tranzystory z rewolucyjnym potencjałem

W 1947 roku opracowano tranzystory, które stanowią podstawę obecnych procesorów centralnych (pierwszym był Intel 4004 z 1971 roku) i graficznych ( NVIDIA GeForce 256 z 1999 roku). Kiedy doczekamy się kolejnego tak ważnego kamienia milowego w rozwoju układów tego typu oraz ich podstaw? Zapewne nawet to przegapimy i dowiemy się o tym po kilku miesiącach, a może nawet latach, kiedy powstaną już pierwsze funkcjonalne i konsumenckie dzieła.

Zanim dojdzie do wykorzystania nowego tranzystora, trochę czasu zapewne minie, ale jeśli uda się rzeczywiście do tego doprowadzić, są szanse, że układy logiczne wejdą w nową erę. Do tej pory bowiem, mimo zalet dwuwymiarowych półprzewodników (przypisuje się im potencjał na zrewolucjonizowanie rynku), naukowcy nie wiedzieli, jak połączyć je z dielektrykami lub materiałami izolacyjnymi.

Udało nam się obejść ograniczenia w integracji tlenku perowskitu o wysokim współczynniku κ i półprzewodników 2D, a nasze podejście może umożliwić niemal nieograniczone kombinacje materiałów. Ponadto stwierdziliśmy, że interfejs pomiędzy przeniesionymi tlenkami perowskitowymi o wysokim κ i MoS 2 jest wysokiej jakości, ponieważ pozwoliło nam to na wytworzenie tranzystorów polowych o gwałtownych zboczach podprogowych – stwierdzili badacze.

To właśnie się zmieniło i potencjał tego odkrycia zaprezentowano w praktyce, opracowując na tej bazie rewolucyjne tranzystory. Te mogą być wykorzystane do produkcji wysokowydajnych i energooszczędnych komplementarnych układów inwerterowych z półprzewodników metal-tlenkowych. W przyszłości ich urządzenia mogłyby być produkowane na dużą skalę i wykorzystywane do tworzenia układów logicznych i mikroprocesorów o mniejszym poborze mocy.