Orange rozdaje gigabajty za darmo. Klientom sieci nie zabraknie internetu na wakacje

Orange startuje z kolejną promocją, która idealnie sprawdzi się podczas zbliżających się wakacji. Wybierając ofertę na abonament u operatora, możecie otrzymać aż kilkaset gigabajtów internetu do wykorzystania za darmo.

Wybierając ofertę abonamentową w Orange możecie dostać 300 GB

Promocja skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na abonament Plan 60, Plan 80 lub pakiet Love z dostępem do 5G. Są to oferty z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju i w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Oprócz standardowego pakietu internetu – w przypadku Plan 60 jest to 60 GB, zaś w Plan 80 dostajemy 120 GB – Orange dorzuci jeszcze 300 GB w prezencie. Co istotne, czas na jego wykorzystanie jest długi, bo wynosi aż 3 miesiące, więc spokojnie wystarczy na wakacje.

Jeśli z kolei wybieracie Orange Love to również możecie liczyć na taki bonus. Co istotne, warto zwrócić uwagę na pakiet Orange Love Mini z Netfliksem, który przez pierwsze sześć miesięcy kosztować będzie nie 118,99 zł, a 89,99 zł. W siódmym miesiącu kwota do zapłaty wzrośnie. Pakiet dodatkowego internetu i tutaj będzie można wykorzystać przez 3 miesiące.

Tym razem Orange postanowiło zapewnić dodatkowy wakacyjny internet także klientom biznesowym. Prezent jest dostępny we wszystkich planach firmowych i Orange Love dla Firm. Oczywiście chodzi o nowe umowy.

Przy okazji wspomnimy, że podczas wybierania nowej umowy (oferta indywidualna i firmowa) możecie liczyć na dodatkowe obniżki sprzętu. Dla przykładu: