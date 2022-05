Ukraina odbuduje największy samolot świata. Marzenie ponownie stanie się czymś rzeczywistym

Pod koniec lutego pewne stało się, że największy samolot świata został zniszczony. Opisaliśmy go w naszym obszernym artykule na temat tego, czym był An-225 Mrija, a teraz mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy wzięli tę stratę spowodowaną przez Rosjan za dotkliwą. Wołodymyr Zełenski ogłosił bowiem, że Ukraina odbuduje największy samolot świata za wszelką cenę, bo to „kwestia ambicji”.

Największy samolot świata ma ponownie wznieść się w przestworza, upamiętniając poległych i budując narodowy dobytek Ukrainy

Jeśli jakimś cudem ominęła Was informacja o tym, co stało się z An-225 Mrija, to już przypominamy, że ten największy samolot na świecie został zniszczony przez Rosjan podczas desantu na lotnisko w Hostomelu. Nieznane są szczegóły tego, co spowodowało zniszczenie tego unikalnego samolotu, ale pewne jest, że gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, przechodzący wtedy remonty An-225 Mrija nadal w pełni by funkcjonował.

Wrak tego cudu awioniki został gruntownie przebadany przez konstruktorów ukraińskiej firmy Antonow, którzy stwierdzili, że jakiekolwiek naprawy nie wchodzą w grę. Wtedy często powtarzano, że ratunek może nadejść z niespodziewanego kierunku, bo drugi An-225 zaczął powstawać w późnych latach 80. ubiegłego wieku, ale prace nad nim przerwano już w 1991 roku i wznowiono w 2006 roku.

Opóźnienia pogrążyły jednak ten projekt w 2009 roku, kiedy oficjalnie wstrzymano prace, podkreślając, że 300 milionów dolarów pozwoliłoby firmie na stworzenie drugiego An-225. Ostatnie wiadomości na jego temat sięgają 2016 roku, kiedy to chiński koncern lotniczy AVIC podpisał z Antonov Corporation umowę na dokończenie produkcji, a nawet realizowanie kolejnych egzemplarzy na wzór An-225. Od tego momentu nic jednak o nim nie wiadomo.

Dziś to uległo zmianie, bo prezydent Ukrainy stwierdził niedawno, że jego rząd planuje przywrócić kolosa do życia, wykorzystując kadłub drugiego samolotu. Jednak w rozmowie ze studentami stwierdził, że przywrócenie An-225 nie jest już kwestią pieniędzy, lecz wizerunku kraju. Zależnie od źródeł odbudowa tego samolotu ma wynieść 800 mln dolarów (według Zełeńskiego) lub ~3 mld dolarów wedle Ukroboronpromu, czyli spółki-matki firmy Antonow. Państwowy koncern lotniczy i obronny utrzymuje, że Rosja będzie sponsorować wskrzeszenie samolotu w ramach reparacji wojennych, ale obecnie to tylko czcze zapowiedzi, zważywszy na sytuację i jedną wielką niewiadomą, jaką jest wojna.