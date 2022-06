Zamiast niszczyć, edukuje i przyciąga turystów. Krążownik HMS Belfast jest obecnie częścią Londynu

HMS Belfast to ciągle istniejący, regularnie remontowany i przede wszystkim czynnie, choć nietypowo wykorzystywany lekki krążownik typu Town, który niegdyś pływał pod banderą Royal Navy. Jego istnienie powoli zbliża się do okrągłego wieku, bo stępkę pod HMS Belfast położono w 1936 roku, a jego wodowanie nastąpiło w 1938 roku. Mimo wzmożonej czynnej służby i przyczynienia się do wygrania II wojny światowej przez Aliantów, HMS Belfast ciągle istnieje, a nawet ma się zaskakująco dobrze.

Dla Londynu krążownik HMS Belfast jest jedną z najciekawszych militarnych atrakcji turystycznych

Ten okręt był pierwszym, którego tak nazwano z racji jego powstania w nowej stoczni w Irlandii Północnej. W sierpniu 1939 roku trafił na służbę, czyli ledwie miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, która szybko mu zaszkodziła. Już w ledwie pierwszych dniach wojny został uszkodzony, kiedy podczas blokowania niemieckich szlaków żeglugowych napłynął na minę.

Mimo początkowych wątpliwości postanowiono go naprawić i finalnie powrócił na służbę po trzech latach. Był to jednocześnie powrót w dobrym stylu, bo w ramach napraw doczekał się cięższego pancerza, ulepszonego radaru i lepszego uzbrojenia z działami na czele (jak na lekki krążownik przystało). Po tych ulepszeniach przez pewien czas eskortował alianckie konwoje przez arktyczne szlaki żeglugowe i co najważniejsze, przysłużył się do zniszczenia nazistowskiego pancernika Scharnhorst.

Wziął też udział w operacji Overlord, wspierając lądowanie w Normandii podczas słynnego D-Day przedstawionego w kultowej produkcji Szeregowiec Ryan poprzez ostrzeliwanie plaż przed desantem. Po tym trafił do Brytyjskiej Floty Pacyfiku, wziął udział w działaniach bojowych podczas wojny koreańskiej, a następnie przeszedł dwie modernizacje, aby w 1963 roku trafić do rezerwy.

W lipcu 1971 roku okręt trafił w ręce prywatnej organizacji HMS Belfast Trust, która uczyniła z niego pływające muzeum jeszcze w tym samym roku. Wtedy też stał się ważnym elementem Londynu (ciągle jest zacumowany na Tamizie) i stanowi atrakcję turystyczną. Obecnie jego kadłub jest w dobrym stanie, ale po raz ostatni systemy napędowe tego okrętu pracowały przed praktycznie pięcioma dekadami.