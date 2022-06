Powstaną peryferia USB4 nowej generacji. Intel pomoże w tym firmie j5create

Czym będą dumnie zapowiadane dziś peryferia USB4 nowej generacji? Odpowiedź na to pytanie przyniesie dopiero przyszłość, bo dziś wiemy mniej więcej tylko tyle, że prace nad tym dziełem zrealizuje firma j5create w ramach współpracy z Intelem.

Firma j5create stworzy peryferia USB4 nowej generacji wspólnie z Intelem

W styczniu opisywaliśmy dla Was przewód ORICO Thunderbolt 4 Data Cable, który był tym pierwszym na rynku, który został certyfikowany przez Intela, dzięki możliwości zapewniania transferu na poziomie 40 Gb/s zgodnie zarówno ze standardem Thunderbolt 4, jak i USB4. To więc zupełnie nowa generacja zewnętrznych interfejsów, które pozwalają na przesyłanie plików z dwukrotnie wyższą prędkością od standardu Thunderbolt 2 i ośmiokrotnie okazalszą od standardowego już USB 3.0.

Wspominam o tym nie bez przyczyny, ale po to, aby podkreślić zaangażowanie Intela w rozwój nawet samych przewodów. Jest to o tyle ważne, że producent postępuje podobnie w przypadku współpracy z firmą j5create, służąc jej radą i pomocą w dążeniu do stworzenia jednego z pierwszych na świecie wieloportowych adapterów USB4. Ten nowy standard wprowadzi szereg ulepszeń w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami i to nie tylko w myśl wyższego transferu, ale też nawet bardziej efektywnego podziału przepustowości między protokoły danych i wyświetlania, zachowując jednocześnie wsteczną zgodność ze starszymi specyfikacjami USB i Thunderbolt.

Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Intel przy wprowadzaniu na rynek najnowszych urządzeń peryferyjnych USB. Zawsze wprowadzamy innowacje, aby dostarczać użytkownikom rozwiązania o wysokiej wydajności, na które czekali dzięki różnorodnym produktom, technologiom i współpracy projektowej – powiedział Steven Lyu, dyrektor operacyjny w j5create.

Intelowi nie bez powodu zależy więc na dziele firmy j5create, bo jej wieloportowe adaptery USB4 będą jednymi z pierwszych, w których zostanie zastosowany najnowszy kontroler Intel USB4, zapewniający właśnie kompatybilność z Thunderbolt i obsługę starszych wersji USB. Te wieloportowe adaptery USB4 mają zapewnić wydajne i dynamiczne przydzielanie przepustowości do 20 Gb/s, ładowanie z mocą 85 watów oraz obsługę wideo 4K w dwóch trybach, a także szybkie porty peryferyjne. Mają być dostępne w sklepach w Europie od początku sierpnia w sugerowanej cenie detalicznej rzędu 124,99 euro.