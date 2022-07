Dostawy prądu nie muszą zmagać się z problemami. Pojawiło się rozwiązanie

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji chińska sieć energetyczna może być resetowana niemal w mgnieniu oka. Dotychczasowe naprawy w tym zakresie zajmowały zazwyczaj wiele godzin.

Przerwy w dostawach prądu, zwane często blackoutami, zdarzają się już teraz, a w obliczu zmian klimatu takie zjawisko może być nawet częstsze. Z tego względu naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które mogłyby umożliwić unikanie tak nieprzyjemnych konsekwencji. Chińska firma zajmująca się sieciami energetycznymi postanowiła wykorzystać system oparty na sztucznej inteligencji, który rozwiązuje problemy z zasilaniem w ciągu zaledwie trzech sekund.

Informacje w tej sprawie pochodzą od South China Morning Post. Jak na razie proponowane wyjście z sytuacji zostało przetestowane w obrębie niezbyt licznej społeczności Qitailu zamieszkującej miasto Urumczi w północno-zachodnich Chinach. Zamontowana tam sieć energetyczna jest wyposażona w wiele czujników, a każdy z nich posiada coś, co można określić mianem mózgu. W ten sposób elementy te mogą autonomicznie wybierać najbardziej wydajne i opłacalne trasy dostaw energii.

Blackouty w Chinach mogą być zwalczane w ciągu kilku sekund

Ze względu na fakt, iż interwencje człowieka przestają być kluczowe, zarządzenia siecią i rozwiązywanie ewentualnych problemów przebiega znacznie szybciej. Kiedy już dojdzie do awarii, system jest zaprojektowany tak, aby natychmiast reagować. Chodzi między innymi o zlokalizowanie usterki, jej izolację i przywrócenie zasilania. W czasie testów rezultaty takiego podejścia okazały się naprawdę niezłe.

We wspólnocie mieszkaniowej sieć łączy się z dużą liczbą użytkowników końcowych. Środowisko to jest dość złożone. Może wystąpić wiele różnych rodzajów problemów. Większość musi być zlokalizowana i zidentyfikowana ręcznie. A chińscy pracownicy sieci energetycznej są prawdopodobnie najbardziej wydajni na świecie. Ale kiedy to się dzieje, nadal potrzeba godzin, aby naprawić problem. twierdzi anonimowy inżynier

Jeśli nic poważnego nie stanie na przeszkodzie, to takie rozwiązanie będzie wkrótce dostępne w całych Chinach, wliczając w to nawet mniejsze regiony. Można się spodziewać, że jeśli technologia ta sprawdzi się w Państwie Środka, to z czasem trafi również w inne części świata, choćby do Europy czy Stanów Zjednoczonych.