Przełomowy moment na rynku kart graficznych. Tylko słaba złotówka przeszkadza w zakupach

Zawyżanie cen kart graficznych do niewiarygodnego poziomu musiało się tak skończyć. Te wreszcie spadły na łeb i na szyję, a to wcale nie ma być tego koniec. Wedle najnowszych danych miał właśnie miejsce przełomowy moment na rynku kart graficznych, który tak naprawdę powinien mieć miejsce jeszcze w 2021 roku. Mowa o spadku cen do poziomu 90% poniżej sugerowanej ceny detalicznej (MSRP).

Średnio nowe karty graficzne można już kupić za około 90% ceny MSRP

Wspomniane dane dotyczą niezastąpionej strony 3DCenter, która od 2021 roku śledzi średnią cen nowych kart graficznych w sklepach w Niemczech i Austrii. Według tych danych ceny większości kart są już poniżej MSRP, a rodzynki w postaci najdroższych modeli ciągną te statystyki w dół, jako że niewielu chce kupować flagowce w przeddzień premiery nowej generacji. Zresztą tyczy się to nawet tańszych modeli, bo to po prostu naturalne, że w takiej sytuacji wielu klientów wstrzymuje się z kupnem, chcąc doczekać się jeszcze niższych cen.

Wchodząc w szczegóły, najbardziej znaczący spadek procentowy dotyczy obecnie najwydajniejszego modelu karty graficznej, bo NVIDIA Geforce RTX 3090 Ti, której ceny spadły o 41% poniżej ceny rekomendowanej… choć nadal kosztuje krocie – ponad 1300 euro. Na drugim miejscu są z kolei modele pokroju RTX 3070/Ti oraz Radeona RX 6800, które to można kupić za średnio ~90% ceny MSRP. Wyjątkiem w tym jest odwieczny mainstreamowy król w postaci modelu RTX 3060/Ti jest jednak droższy, niż był, bo średnio jest dostępny za 105% MSRP.

Skąd te spadki, które w Polsce są trudniejsze do zauważenia z racji osłabienia PLN? Pisaliśmy już o tym wielokrotnie. Otóż po pandemicznych czasach rok 2022 okazał się dla świata całym kubłem zimnej wody, bo choć trudno było w to uwierzyć, jest jeszcze gorszy od poprzednich. W kwestii rynku technologicznego, a zwłaszcza kart graficznych, nowy rok przyniósł jednak wytchnienie od zerowej wręcz dostępności i wywindowanych cen.

Nam się to podoba, a producentom już niekoniecznie Zwłaszcza że nagły spadek popytu sprawił, że przynajmniej NVIDIA wyprodukowała tak wiele GPU, że nie ma z nimi co robić. Dodajmy do tego zalanie rynku używanymi modelami, które spragnieni niskich cen gracze kupowali bez mrugnięcia okiem i voila – ponad 16 miesięcy po pierwotnej premierze ceny kart zaczęły przypominać te racjonalne. Oczywiście daleko im nadal do cen odpowiednich, zważywszy na fakt, że są… no cóż, dwuletnie.