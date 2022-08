Jedna z najistotniejszych funkcji platformy Netflix będzie niedostępna w planie z reklamami

Netflix w przyszłym roku wprowadzi specjalny, tańszy plan subskrypcyjny. Okazuje się, że w zamian za niższą cenę będzie trzeba pożegnać się nie tylko z brakiem reklam, ale również z jedną z kluczowych funkcji.

Tańszy Netflix z reklamami, ale bez możliwości pobierania treści

Netflix od początku tego roku nie ma się najlepiej. W I kwartale, po raz pierwszy od dekady, stracił użytkowników i choć wtedy ta liczba nie była aż tak duża i spowodowana była głównie przez zamknięcie platformy na rynku rosyjskim, to kolejne miesiące nie przyniosły poprawy. W II kwartale serwis stracił już milion subskrybentów i można się spodziewać, że reszta roku wcale nie będzie lepsza.

Serwis usilnie więc stara się odrobić straty, walcząc z udostępnianiem kont i szykując nowy, tańszy plan z reklamami. Milczeniem pominiemy fakt, że sporo osób rezygnuje z Netfliksa nie przez ceny, a przez niezadowalającą jakoś oferowanych treści — platforma zdaje się kompletnie tego nie dostrzegać.

Czy tego chcemy, czy nie, tańszy plan z reklamami pojawi się już w przyszłym roku. Wtedy przekonamy się o tym, czy faktycznie to ceny były aż takim problemem. Zresztą, w tym wypadku dochodzi też jeszcze jedna kwestia — platformy streamingowe są tak bardzo popularne również dlatego, że oferują nieprzerywany reklamami seans. Jeśli jednak ktoś ogląda Netfliksa sporadycznie, może to być dobra opcja na zaoszczędzenie pieniędzy.

Teraz dowiedzieliśmy się, że nowy plan może przynieść jeszcze jedno ograniczenie. O ile reklamy są wpisane w ideę takiej subskrypcji, o tyle utrata jednej z istotniejszych funkcji może nie spodobać się wielu osobom. Chodzi o możliwość pobierania treści, by potem móc je oglądać w trybie offline. Deweloper Steve Moser, w kodzie aplikacji Netflix na iOS odkrył następujący tekst „Pobieranie dostępne we wszystkich planach oprócz Netflix z reklamami”. Ze względu na same reklamy ma to zapewne sens, by urządzenie stale było połączone z siecią, jednak z perspektywy przeciętnego użytkownika — może być to czynnik, który sprawi, że wiele osób zdecyduje się na rezygnację z platformy na rzecz konkurencji.