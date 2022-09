7-tonowe naziemne roboty bojowe na poligonie. Mogą niszczyć nawet zaawansowane czołgi

Podczas niedawnej demonstracji/ćwiczeniach żołnierze przetestowali platformy bezzałogowe RCV w praktyce, aby ostatecznie posłużyć się zamontowanymi na nich przeciwpancernymi zestawami Javelin oraz karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm. Ten duet broni dzierży siedmiotonowa wersja RCV-Light, ale opracowano też wariant średni i ciężki (RCV-Medium oraz RCV-Heavy), które to dzierżą odpowiednio 30-mm armatę oraz 120-mm, niczym nowoczesne niszczyciele czołgów.

Jedną z unikalnych cech platform zrobotyzowanych jest to, że po usunięciu człowieka, są one celowo zbudowane jako platformy zrobotyzowane, więc mogą być znacznie mniejsze, a nadal przenosić znaczny ładunek użyteczny i mieć znaczące cechy mobilności środkowej. Na przykład światła RCV są bardzo trudne do wykrycia, więc właśnie to daje ci przewagę operacyjną, że możesz je pchać do przodu

Pewne jest, że obecnie amerykańska armia ma zamiar iść dalej w kierunku autonomiczności i zdalnie sterowanych platform bezzałogowych. Obecnie przygotowuje się do podjęcia przyszłych decyzji dotyczących potencjalnego pozyskania i wykorzystania systemów bezzałogowych w walce, przeprowadzając dodatkowe szkolenia żołnierzy i sesje ewaluacyjne w ciągu następnych trzech lat. Takie wnioski wysnuto w ostatnim czasie, kiedy to podczas testów w Teksasie sprawdzano zdolności łącznie 12 prototypowych RCV z sześcioma mobilnymi stacjami kontrolnymi.

Kiedy umieszczamy zrobotyzowany pojazd bojowy w formacji, wydaje nam się, że wiemy, jak się go wykorzysta. Ale nie mamy racji. Ostatecznie żołnierze pomogą ukształtować to, jak jest on używany. To właśnie na to naciska AFC (Army Futures Command), aby wprowadzić technologię w błoto i pozwolić żołnierzom napisać te wymagania, a nie wymyślać jakiś wykwintny cel progowy stanu końcowego, a następnie za 15 lat go osiągnąć.

Dając nam, wiesz, szczerą informację zwrotną, oni (żołnierze) zdecydowanie nie powstrzymywali się ze zgłaszaniem, gdy rzeczy nie działały, lub co chcieliby zobaczyć, lub poprawić. Myślę, że to jest naprawdę cały sens robienia tego, jest uzyskanie tej informacji zwrotnej, która pozwala mi wrócić do moich inżynierów i powiedzieć, okay, to są rzeczy, które musimy naprawić.

– powiedział Kevin Mills.