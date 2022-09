Amerykański niszczyciel okrętów w akcji. Wyjątkowa bomba przepołowiła cel

Quick Sink to nowy amerykański niszczyciel okrętów w formie znacząco ulepszonej bomby

Poniżej możecie obejrzeć nowy materiał wideo Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych (AFRL), który na końcu ujawnia skan 3D wraku, a dokładniej mówiąc, przepołowionego w teście okrętu Coastal Sea na dnie Zatoki Meksykańskiej. Warto zaznaczyć, że ten test miał miejsce w pierwszym kwartale 2022 roku, a dopiero teraz doczekał się takich wizualizacji i pełnego ujawnienia nagrań. W ramach tego sprawdzianu, bomba z funkcją torpedy, która powstaje w ramach programu QUICKSINK, została wypuszczona przez myśliwiec i skierowana na improwizowany cel nawodny. Finalnie wykryła go i uderzyła z pełnym sukcesem, a sam test pozwolił naukowcom ocenić wyzwania naukowe i technologiczne związane z koncepcją QUICKSINK do zastosowania operacyjnego.

Dowiedzieliśmy się też o kilku szczegółach na temat samej bomby z nowym szukaczem (podsystemem wykrywającym cel) na czele. Zacznijmy od tego, że szukacz (seeker) jest systemem dwumodalnym, który łączy zamontowany na przedniej części nosa radar z kamerą na podczerwień zamontowaną na owiewce z boku. Ten duet jest zintegrowany z przednią częścią standardowej bomby GBU-31/B JDAM, która zachowała swój wspomagany GPS-em system nawigacji inercyjnej (INS) w ogonie.

W praktyce oznacza to, że po wypuszczeniu bomba wykorzystuje zestaw ogonowy, aby najpierw przelecieć do obszaru docelowego, korzystając ze współrzędnych wprowadzonych przed startem z samolotu. Kiedy już się w nim znajdzie, przełącza się na nowy podsystem wyszukiwania celu, aby zlokalizować okręt docelowy oraz określić jego prędkość i kurs. Następnie bomba koryguje swój kurs tak, aby uderzyć w wodę i zdetonować ładunek wybuchowy tuż przy kadłubie pod linią wody, co przechyla okręt i (jak widać powyżej), może doprowadzić nawet do jego przepołowienia.

QUICKSINK to więc przykład inteligentnych bomb z funkcją torped, które mogą zupełnie odmienić wymiar walki morskiej. Dlaczego? Bo zwykle przeprowadzony przez okręt podwodny atak na wrogi okręt kończy się namierzeniem tego pierwszego i szybkim atakiem odwetowym. Dlatego też Siły Powietrzne USA miały na celu opracowanie taniego sposobu na zrobienie z tradycyjnych bomb tych o zdolnościach charakterystycznych dla torped.