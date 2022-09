Antena Wi-Fi w monitorze. Po co? ASRock odpowiada, prezentując taki właśnie monitor

Wraz z premierą PG34WQ15R2B ASRocka, dowiedzieliśmy się, czy antena Wi-Fi w monitorze ma jakikolwiek sens

Wchodzące w skład rodziny Phantom Gaming nowe monitory ASRocka są do siebie podobne… ale jednocześnie znacząco się różnią. Model PG27FF1A jest bowiem kierowany do graczy, którym nie zależy aż tak na monitorze z górnej półki (stąd cena 190 dolarów), podczas gdy Phantom Gaming PG34WQ15R2B jest już czymś ze średniej półki, za co należy wyłożyć 430 dolarów. Modele są już zresztą do kupienia na nielicznych aukcjach.

Wchodząc w szczegóły, ASRock Phantom Gaming PG27FF1A to 27-calowy model z panelem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 (PG27FF1A), podczas gdy PG34WQ15R2B to już 34-calowy zakrzywiony monitor z panelem VA LCD o rozdzielczości 3440 x 1440. W obu modelach znalazły się dwa porty HDMI 2.0, jeden Display Port 1.4 oraz 2-watowe głośniki stereo, a do tego solidna podstawa z możliwością regulacji obrotu i wychylenia ekranu, co w przypadku PG34WQ15R2B rozbudowano o mechanizm regulacji wysokości.

Ich cechy wspólne sprowadzają się do tego, że zapewniają zmienną częstotliwość odświeżania rzędu 165 Hz, wspierają technologię AMD FreeSync Premium, ich czas reakcji MPRT wynosi 1 ms, a wierność odwzorowania kolorów zamyka się na poziomie ponad 90% pokrycia palety DCI-P3, choć w tej kwestii wyróżnia się zdecydowanie 27-calowy model (94% DCI-P3 i 123% sRGB vs 91% DCI-P3/115% sRGB). Tańszy model przegrywa jednak w maksymalnej jasności, bo jego 250 nitów sprawia znacznie gorsze wrażenie względem 550 nitów i certyfikatu VESA DisplayHDR 400 monitora droższego.

27-calowy model nie ma jednak tego, co pozwoliło nam przyciągnąć Waszą uwagę nietypowym tytułem. To bowiem tylko monitor PG34WQ15R2B ma zintegrowaną w obudowie antenę Wi-Fi, która łączy się z kartą Wi-Fi komputera i zwiększa szczytowy zysk sygnału do 7 dBi. Dlatego właśnie ASRock kieruje swój 34-calowy monitor do graczy, którzy korzystają z Wi-Fi i doświadczają słabego sygnału Wi-Fi. Nie oznacza to jednak, że tego typu dodatek poprawi jakość każdego połączenia – jest to uzależnione od danego stanowiska i jakości samej karty sieciowej PCta.