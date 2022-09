Ja już zgarnąłem dwie świetne gry za darmo, a Wy?

Epic Games Store rozdaje dwie świetne gry za darmo

Od wczoraj (22.09) do 29.09 będzie można za darmo przypisać do swojego konta Epic Games Store dwie gry. Warto to zrobić w obu przypadkach, bo choć teraz może Wam się wydawać, że w żadną z produkcji nie zagracie, to przyszłość może przynieść okazję do zabawy ze znajomymi, a wtedy nie będziecie zmuszeni wydawać na te gierki pieniędzy. Oba tytuły oferują bowiem tryb wieloosobowy i poza promocją kosztują 69 zł (w przypadku Ark: Survival Evolved) i 119 zł (jeśli idzie o Gloomhaven).

Czytaj też: Allegro będzie obciążać sprzedawców dodatkową prowizją od każdej zrealizowanej transakcji

Zaczynając od RPGa-survivalu z dinozaurami i budowaniem bazy w roli głównej, musicie wiedzieć, że Ark: Survival Evolved nie jest wcale grą nową, ale w czasach “survivalowego boomu” z The Forest, Conan Exiles i Rust na czele, był unikalny na wiele sposobów. Firma do tej pory utrzymuje jego serwery online, więc najwyraźniej gra nadal żyje, a teraz doczeka się zresztą ogromnego napływu nowych graczy.

Czytaj też: BLIK nową metodą płatności za przejazd z aplikacją Uber. Z tej okazji specjalna promocja

Gloomhaven to z kolei adaptacja taktycznej planszowej gry RPG, która pozwala zagrać w tego klasyka bez potrzeby kupowania fizycznego egzemplarza za setki złotych. Zapewnia dostęp do pełnej fabuły, trybu wieloosobowego i kooperacyjnego, udostępniając 17 unikalnych postaci, z czego w podróż udajemy się w grupie 2-4 dzielnych bohaterów. Czy warto? Z całą pewnością tak, a zwłaszcza jeśli zawsze chcieliście zagrać w tę planszówkę lub po prostu “solidnego, tradycyjnego RPGa”.