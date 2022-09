Jaki zasilacz do GeForce RTX 4000? NVIDIA stawia sprawę jasno

NVIDIA wyjaśnia, czy nowy zasilacz do GeForce RTX 4000 to konieczność

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule udzieliła firma w obszernym FAQ na temat wymagań co do zasilania kart GeForce RTX 4000. Część z informacji jest oczywista dla siedzących w temacie, ale dla laików odpowiedzi przedstawione przez firmę rzeczywiście rozwiewają kilka wątpliwości. Wynika z nich, że modele nie wymagają nowego zasilacza, jeśli Wasze obecne zasilacze spełniają już zalecenia dotyczące mocy. Wszystko przez to, że karty graficzne są dostarczane z adapterem zasilania, który zapewnia kompatybilność z istniejącymi zasilaczami, zapewniając dostęp do złącza 12VHPWR.

Wedle NVIDIA GeForce RTX 4090 cechuje się TGP (Total Graphics Power) o mocy 450W, co oznacza, że do działania potrzebuje co najmniej 850-watowego zasilacza (umówmy się, że najlepiej z górnej półki i odpowiednim certyfikatem). TGP GeForce RTX 4080 16GB wynosi już “tylko” 320 watów, co przekłada się na wymóg 750-watowego zasilacza, podczas gdy 12-GB wersja GeForce RTX 4080 o 285-watowym TGP będzie wymagać 700-watowego PSU.

Oznacza to, że jeśli macie zamiar kupna jednej z tych trzech kart GeForce RTX nowej generacji, które zostały już zapowiedziane i Wasz obecny zasilacz spełnia wymagania co do mocy, to nie musicie się o nic martwić. Adaptery z tradycyjnych 8-pinowych złączy otrzymacie w zestawie, więc jedyne na co mogę uczulić, to na weryfikację wspomnianych wyżej poziomów, bo jak wiadomo, podkręcone modele będą odpowiednio bardziej energochłonne.