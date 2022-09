Home Tech Pociski hipersoniczne lotnictwa USA. Decyzję już podjęto i postawiono na HACM

Siły Powietrzne USA oficjalnie wybrały Raytheon Technologies i Northrop Grumman Corporation do wspólnej pracy nad rozwojem hipersonicznego pocisku manewrującego HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). Oznacza to, że amerykańskie lotnictwo wreszcie wybrało hipersoniczny pocisk powietrze-powietrze, który zostanie dodany do ich arsenału. Jest on częścią kontraktu o wartości 985348124$, które mają zostać przeznaczone na opracowanie i demonstrację prototypów pocisków Hypersonic Attack Cruise Missile stworzonych z myślą o myśliwcach.