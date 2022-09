Home Tech Wojskowe roje dronów z siecią 5G. “Znaczący wpływ na pola bitew”

Drony to przyszłość i za każdym razem, kiedy piszę te słowa, przypominam sobie o licznych programach i firmach, które zajmują się ich rozwojem. Mowa nie tylko o segmencie wojskowym, bo nawet ten konsumencki zyska wiele na bezzałogowych systemach lotniczych, ale z oczywistych względów to wojskowe roje dronów budzą nasze największe zainteresowanie. Tym razem o tej koncepcji rodem z filmów science-fiction poinformowały firmy Lockheed Martin oraz Verizon, które to wspólnymi siłami zweryfikowały wojskowe roje dronów z siecią 5G.