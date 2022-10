Chiny kopiują amerykańską strategię. Dron Loong-1E przypomina bezzałogowca Gray Eagle

W przyszłości piloci myśliwców będą współpracować z dronami. USA już to rozwija, a Rosja i Chiny nie chcą zostać z tyłu

Potencjał w duecie myśliwiec-dron jest ogromny i opisywaliśmy go już nie raz. Jako swoiste przedłużenie możliwości tradycyjnego samolotu bojowego, tego typu duet byłby jeszcze skuteczniejszy podczas misji, co tyczy się zarówno możliwości bojowych, jak i rozpoznawczych z ograniczeniem ryzyka operacyjnego na czele. Wedle wspomnianego raportu siły powietrzne Chin eksperymentują z zespołami załogowo-niezałogowymi w swoim myśliwcu stealth piątej generacji J-20.

Wszystko sprowadza się do ustanowienia bezpośredniego połączenia samolotu z dronem, co pozbawia tego typu duety potrzeby przesyłania obrazu i danych z powrotem przez naziemne centrum kontroli, choć z drugiej strony wymaga bardziej zaawansowanych komputerów pokładowych. W przypadku J-20 Chiny mogą jednak pójść w drugą stronę, bo wersja dwumiejscowa tego myśliwca umożliwiłaby drugiemu pilotowi po prostu sterowanie dronem w czasie rzeczywistym. To z kolei obniżyłoby potrzebę opracowywania bardzo skomplikowanego automatycznego systemu lotu, choć finalnym celem Chin jest stworzenie drona sterowanego sztuczną inteligencją.

Wedle informacji z gazety Loong-1E, którego Chiny wykorzystują w tym pomyśle, to nic innego, jak “kopia” amerykańskiego drona Gray Eagle. Ten bezzałogowiec ostatnio odbył pierwszy lot jako ulepszona wersja poprzednika o wyższym zasięgu, wydajności i niezawodności za sprawą zmian w konstrukcji aerodynamicznej i materiałów kompozytowych.

Najciekawsze jest jednak to, że Global Times w raporcie bezpośrednio wykorzystuje wspomnianego Gray Eagle, jako odniesienie do chińskiego Loong-1E. To bowiem wiele mówi na temat potencjalnych możliwości i specyfikacji dzieła państwowej Aviation Industry Corporation of China. Amerykański dron firmy General Atomics Aeronautical Systems jest w stanie wykonywać misje rozpoznawcze, jak i bojowe, wykorzystując swoje czujniki elektrooptyczne i podczerwone, radar z syntetyczną aperturą oraz cztery pociski HELLFIRE. Więcej o nich przeczytacie w naszym dedykowanym im artykule.