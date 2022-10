Czołg przyszłości według Armii USA. Wyjaśniamy jego wymagane cechy

Na określenie tego, czym dokładnie będzie czołg przyszłości USA jest jeszcze za wcześnie. Co nieco możemy jednak wskazać

Szybko, precyzyjnie i niespodziewanie – tak mają być realizowane misje bojowe na froncie przyszłości, które będą wymagać lepiej skomunikowanych oraz rozproszonych oddziałów. Czołgi w tego typu scenariuszu wydają się pasować tak, jak pięść do oka przez swoje ogromne gabaryty i stosunkowo niską prędkość, ale może zostać to rozwiązane z wykorzystaniem modułów, pozwalających na dostosowywanie wagi zależnie od misji. Oczywiście w tym równaniu ważną rolę odegrają też nowoczesne materiały kompozytowe oraz ulepszenia po stronie układu napędowego, który na pewno skorzysta z pewnego stopnia elektryfikacji.

W ogólnym rozrachunku czołg przyszłości powinien móc zarządzać bezzałogowcami, komunikować się co do aktualnych celów z oddziałami lądowymi, a nawet myśliwcami typu stealth, a w razie kontaktu z wrogiem niszczyć go swoją precyzyjnie naprowadzaną amunicją korygującą swój tor lotu w czasie rzeczywistym. Zanim jednak doszłoby do jakiegoś wystrzelenia, system nowoczesnego czołgu z wyprzedzeniem określiłby i namierzył cel poprzez przetwarzanie ogromnych ilości informacji zbieranych z zewnątrz i przez własne zaawansowane czujniki. W takim rachunku sztuczna inteligencja będzie kluczowa, aby analizować dane szybko i skutecznie.

AbramsX, choć to tylko demonstrator, jest bardzo dobrym ucieleśnieniem wielu nowoczesnych rozwiązań, składających się na czołg przyszłości. Jego projektantom udało się obniżyć wagę najnowszej wersji oryginału do 60 ton, wyposażyć go w paliwooszczędny, hybrydowo-elektryczny układ napędowy, podwójny 360-stopniowy celownik termiczny, działo obsługujące amunicję nowej generacji, bezzałogową wieżyczkę oraz komputer ze sztuczną inteligencją