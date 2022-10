Gracze a Windows 11. Nowe podsumowanie ujawnia również króla wśród kart graficznych

GeForce RTX 3060 niezaprzeczalnym królem na rynku, a Windows 11 powoli rośnie w siłę

Najnowszy raport Steam Hardware & Software Survey ponownie zapewnił nam spojrzenie na część rynku PC, w której królują gracze. Nie jest to wprawdzie zestaw danych przedstawiających rzeczywisty stan rynku, bo dotyczy on wyłącznie tych użytkowników Steama, którzy zostali wylosowani i zgodzili się na wzięcie udziału a audycie. Jednak nawet pomimo tego te raporty stanowią od lat kopalnię wiedzy o stanie sprzętu wśród graczy, jako że Steam to platforma cyfrowej dystrybucji gier.

Czytaj też: Planujesz zakup zegarka Samsung z serii Galaxy Watch5? Możesz liczyć na cashback

Porównując ze sobą dwa ostatnie miesiące, jednoznacznie widać, że Windows 11 zyskuje najbardziej (1,06%), kradnąc najwięcej udziałów Windowsowi 10 (0,57%). Ten nadal jest jednak najpopularniejszym systemem z wynikiem prawie 68,5%, podczas gdy Windows 11 powoli zbliża się do magicznego kamienia milowego na poziomie 1/4 (25%), a trzecie miejsce na podium zajmuje (zdawałoby się) zapomniany Windows 7.

Czytaj też: Promocja Lenovo na laptopy z serii Yoga, IdeaPad i Legion. Czeka zwrot gotówki

Przypomnijmy, że jeszcze przed rokiem (listopad 2021 roku) w podobnym podsumowaniu pisaliśmy, że:

Windows 11 rzeczywiście zyskuje na popularności, podkradając sporo udziału Windowsowi 10. Na ten moment jest drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym ze swoimi 8,6% udziału, wyprzedzając Windowsa 7 (3,34%) i dając za wygraną hegemonowi w postaci Windowsa 10 (83,38%). Wzrost popularności Windowsa 11 był wręcz ogromny w porównaniu z październikiem, bo wtedy [ten system na Steamie] odznaczał się tylko 1,9% udziałów. Wzrost o całe 6,46% był zdecydowanie okupiony ceną udziałów Windowsa 10, które spadły o 6,05%. Jednak analiza z Lansweeper (via TechRadar ) wskazuje, że poza użytkownikami Steam świat niespecjalnie dobrze przyjął premierę Windowsa 11

Czytaj też: Powrót do pracy z większą ochroną w sieci

Jeśli z kolei idzie o karty graficzne, to Top 10 jest nadal zdominowane przez modele XX60 firmy NVIDIA z różnych generacji. Jednak to RTX 3060 jest najwięcej, bo kiedy podliczymy ich udział na rynku laptopowym i desktopowym, wyniesie on 8,23%, czyli więcej od ciągłego króla – GeForce GTX 1060.