Nawet dwa razy więcej klatek, czyli karty GeForce RTX 4000 w Overwatch

Karty GeForce RTX 4000 w Overwatch

Wreszcie poznaliśmy rzeczywistą wydajność kart graficznych NVIDIA nowej generacji, a nie jedynie “przybliżoną”, bo ukrytą za procentową różnicą. Na pierwszy ogień w oficjalnym nurcie poszła gra Overwatch 2 w rozdzielczości 1440p i na ustawieniach ultra, którą NVIDIA przetestowała z wykorzystaniem modeli:

GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3080 (bez wskazania wersji)

GeForce RTX 4080 12 GB

GeForce RTX 4080 16 GB

GeForce RTX 4090

W efekcie powstał wykres, którego możecie podejrzeć poniżej i który skupia się zarówno na płynności (FPS – klatek na sekundę), jak i opóźnieniu (input-lagu). Flagowiec jest oczywiście bezkonkurencyjny i to nawet bez aktywowanej technologii DLSS 3.0, która jest zapowiadana, jako rewolucyjna. Jego 507 FPS ponad dwukrotnie przewyższa możliwości karty GeForce RTX 3080 i ponad 4-krotnie mainstreamowego RTX 3060… ale co z tego, kiedy stosunek ceny do wydajności wypada bardzo słabo?

Zanim jednak o tym stosunku, zwróćmy szczególną uwagę na to, że RTX 4080 16 GB ze swoimi 368 klatkami na sekundę wypada świetnie na tle RTX 3080, bo zapewnia całe 48% wyższą płynność. W oczy wrzuca się też RTX 4080 12 GB, którego okrojony rdzeń graficzny powinien plasować go w segmencie “70-siątek”, co potwierdza 51-procentowy wzrost wydajności w stosunku do RTX 3070.

Wedle ustaleń Tom’s Hardware, stosunek wydajności do ceny jest jednak paskudny, jeśli idzie o karty nowej generacji. Wynosi bowiem mniej więcej 0,32 FPS za każdego dolara z wyjątkiem RTX 3070 (0,36 FPS/$), co rozbudza wyobraźnię co do tego, jak rynek przyjmie nowe modele przy znaczących obniżkach cen tych starszych.