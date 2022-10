Pierwsze komputery nowej generacji już gotowe. Łączą Core i9-13900K i GeForce RTX 4090

Przepis na 4-cyfrowe rachunki za prąd? Powstają już “komputery nowej generacji“, łączące flagowe procesory i karty graficzne

W dziele niejakiego TechSource z YouTube znalazły się trzy kluczowe składniki “komputera nowej generacji”, jeśli idzie o samą wydajność. Mowa o 24-rdzeniowym procesorze Core i9-13900K Intela, który nie miał jeszcze premiery oraz dwóch kartach graficznych, które dzierżą miano flagowych w swojej generacji. Mowa zarówno o GeForce RTX 4090, jak i RTX 3090 Ti, które z racji braku NVLink wprawdzie nie mogły pracować wspólnie w testach, ale samo ich zamontowanie w jednym systemie i tak ma sens dla niektórych twórców.

Pozostałe elementy zestawu również nie są byle jakie. W przypadku płyty głównej wybór padł na model ASUS ROG Maximus Z790 HERO, za chłodzenie procesora odpowiada chłodnica ASUS ROG STRIX RYUJIN II 360, a za zasilenie całości zasilacz ROG THOR 1200W. Wszystko to zamontowano w obudowie full-tower ASUS ROG STRIX HELIOS, aby jeszcze bardziej podkreślić, z którą firmą ten twórca “lubi się” najbardziej.

Przechodząc do najważniejszego, wspomniany duet kart jest wyjątkowy, bo łącznie obie karty charakteryzują się TGP na poziomie 900 watów (450W + 450W), z czego RTX 4090 może zaciągnąć nawet 600 watów mocy. Taka konfiguracja wymusiła więc zastosowanie siedmiu 8-pinowych złączy do zasilania podwójnych 16-pinowych złączy 12VPWHR i czy tylko mi wydaje się, że wspomniany 1200-watowy zasilacz, to nieco za mało przy pełnym obciążeniu?

W praktyce YouTuber utrzymuje, że w ogólnym rozrachunku nie jest to jakkolwiek dobra konfiguracja i dobór sprzętu, bo dwie tak grube karty w obudowie nie mogły na siebie nie wpływać. Przykładowo blokowany przez swojego młodszego brata RTX 4090 Founders Edition rozgrzewał się do ponad 80 stopni Celsjusza, ale wystarczyło pozbawić komputer RTX 3090 Ti, aby przepływ powietrza zrobił swoje i obniżył temperaturę do 60 stopni. Niestety samej wydajności nie było nam dane poznać.