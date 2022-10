Home Nauka Naukowcy opanowali zmysł dotyku. Kolejny krok do stworzenia symulacji idealnej

Naukowcy opanowali zmysł dotyku. Kolejny krok do stworzenia symulacji idealnej

Kojarzycie zapewne “teorię symulacji”, czyli to, że w rzeczywistości nasz świat jest tylko wirtualnym światem “kogoś wyżej”, w którym zostaliśmy uwięzieni. Teoretycznie jest to nieskończone koło, w którym to symulacja może tworzyć własne symulacje… i tak w kółko. Wprawdzie pod względem możliwości daleko nam do tworzenia idealnych cyfrowych światów, ale namiastki tego ciągle są rozwijane i kolejnym tego przykładem jest dzieło naukowców z City University of Hong Kong, którzy “opanowali zmysł dotyku”. Jak to możliwe? O tym właśnie poniżej.