Ten pocieszny robocik rodem z animacji Disneya może być Wasz. Oto Loona

Robot Loona podbił serca klientów na Kickstarterze. Prawie 2 miliony zebranych dolarów to potwierdzają

Loona to czterokołowy robot o wysokości 172 mm, którego najważniejszym elementem jest 2,4-calowy ekran LCD, który pełni funkcję “twarzy”. Wyświetla on parę bardzo kreskówkowych oczu zaprojektowanych tak, aby sprawiać wrażenie, że ta “technologiczna istotka” jest żywa. Stąd jej możliwość wyrażania radości, smutki, złości, ciekawości… i nie tylko. Ten efekt potęguje para świecących antenek na czubku głowy, które odpowiednio reagują na dane stany. Sama głowa jest z kolei umieszczona na odpowiedniku szyi.

Ten uroczy czterokołowy robocik zdecydowanie jest “pocieszny”, ale teraz najważniejsze – co “potrafi”? Jak przeczytamy na Kickstarterze, gdzie twórca (firma KEYi Tech) zbiera pieniądze na ruszenie z jego produkcją, Loona potrafi robić kilka rzeczy podobnych do tych, które zwykle robią zwierzęta domowe. Oznacza to, że może swobodnie poruszać się po domu, reagować na interakcję z domownikami, witać gości, przychodzić na zawołanie, aportować piłkę, gonić za wskaźnikiem laserowym czy kichać i tańczyć.

Dlatego też Loona jest wyposażona w cały zestaw technologii, a w tym mikrofony do wydawania poleceń głosowych oraz kamery, które służą jej do rozpoznawania twarzy i ludzi, nawigowania wokół obiektów, śledzenia ruchu i unikania spadania z krawędzi. Robot ten jest również programowalny za pomocą aplikacji, która ma być na tyle prosta, aby nauczyć użytkowników, a w szczególności dzieci, podstaw programowania. Przyszłe aktualizacje pozwolą użytkownikom edytować działania, ekspresje i interakcje Loony, a także podłączyć robota do Home Assistant, aby kontrolować inne urządzenia.

Obecnie każdy może zamówić Loona za 299 dolarów (na Kickstarterze), czyli w promocyjnej cenie, która w sprzedaży detalicznej podskoczy do 349$. Dostawy mają zostać zrealizowane w lutym 2023 roku.