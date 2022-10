Poprawa wydajności Windowsa 11. Wystarczy kilka kliknięć w ustawieniach

Windows 10 ma ogromną przewagę nad Windowsem 11, o której musicie wiedzieć i tyczy się to bezpośrednio zasobożerności. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj , bo poniżej skupiamy się na tym, jak jednym prostym przyspieszyć swój komputer z najnowszym systemem Microsoftu, bo poprawa wydajności Windowsa 11 to coś, o co warto walczyć… ale czy na pewno?