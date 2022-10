Procesor Intel Core i9-13900KF już w rękach klienta. Jak z wydajnością?

Jeden z klientów otrzymał już zamówiony procesor Intel Core i9-13900KF i nie omieszkał pochwalić się tym w sieci

Jako że szczęśliwych nabywców nie obowiązują żadne ograniczenia co do wstawiania zdjęć i testów do sieci, dostarczony właśnie procesor Intel Core i9-13900KF doczekał się zarówno sesji zdjęciowej, jak i rzeczywistego testu. Najwyraźniej jest to pierwsze niezależne i stosunkowo pewne zweryfikowanie możliwości tego flagowego układu w wersji pozbawionej działającego zintegrowanego procesora graficznego.

Dla przypomnienia, Core i9-13900KF zadebiutował pod koniec września i jak cała rodzina tych CPU, jest kompatybilny z płytami głównymi poprzedniej generacji (serii 600). Zapewnia połączenie 8 rdzeni Performance i 16 Efficient, a więc 24 wątki, a względem swojego poprzednika różni się na wielu frontach. Wprawdzie Intel postawił w przypadku tej generacji na identyczny proces technologiczny Intel 7 (dawniej 10-nm Enhanced SuperFin), ale postarał się o odpowiednie zmiany na poziomie struktury CPU.

Jednowątkowa wydajność została zwiększona poprzez wprowadzenie rdzeni Raptor Cove w miejscu Golden Cove, które m.in. dzierżą więcej pamięci podręcznej “na rdzeń” (2 vs 1,25 MB) i rozkręcają się do wyższego taktowania (5,8 GHz dla 1-2 rdzeni P). Z kolei wydajność wielowątkowa została poprawiona za sprawą podwojenia rdzeni (z 8 do 16) Efficient, które zwykło się określać mianem rdzeni “Gracemontv2” ze względu na podwojenie pamięci podręcznej współdzielonej przez jeden 4-rdzeniowy klaster z 2 do 4 MB

Powyżej możemy podejrzeć, że rdzenie Performance tego procesora dobijają do taktowania rzędu 5,5 GHz, a w teście Cinebench sam procesr zdobywa 40255 punktów, co oznacza, że rozkłada na łopatki m.in. Ryzena 9 7950X.