Samsung rozszerzy ofertę odnowionych smartfonów

Samsung będzie oferował więcej odnowionych smartfonów. Wśród nich znajdziemy też nowsze modele

Czym są odnowione smartfony? Z tym terminem zapewne spotkaliście się już nie raz, bo nawet operatorzy komórkowi mają takie urządzenia w swojej ofercie. W gruncie rzeczy są to telefony używane, powystawowe lub nawet nowe (których opakowanie zostało uszkodzone). Profesjonalne firmy zajmują się ich odnowieniem, czyli doprowadzeniem do takiego stanu, by smartfon był “jak nowy”. Sprawdzane są pod względem technicznym, przechodzą różne kontrole, w tym jakości czy funkcjonowania, po to, by finalnie można było je sprzedać w niższej niż rynkowa cenie. Często są to również sprzęty z wymiany prowadzonej przez producentów, chodzi o akcje typu – kup nowy smartfon i oddaj nam swój stary, a dostaniesz zniżkę.

W dobie szalejącej na całym świecie inflacji, klienci coraz częściej rezygnują z kupna całkowicie nowego modelu i sięgają właśnie po odnowione smartfony. Trudno się temu dziwić, bo oprócz niższej ceny, urządzenia te przechodzą przez liczne testy, mające zapewnić, że działają bez zarzutu. Samsung ma obecnie w swojej ofercie kilka takich urządzeń pochodzących z flagowej serii Galaxy S, takich jak Galaxy S20, Note 20 czy Galaxy S21. Warto tutaj jednak nadmienić, że nie są one dostępne we wszystkich regionach.

Sam fakt, że to Samsung, a nie zewnętrzna firma, zajmuje się odnawianiem własnych smartfonów działa na plus. Dlaczego? Producent ma bezpośredni dostęp do podzespołów, a zajmujący się odnawianiem inżynierowie są już przeszkoleni przez firmę, więc najlepiej znają się na tym, co robią. Dzięki temu urządzenia mogą być oferowane w niższej cenie, przy jednoczestnym spełnianiu jak najwyższych standardów.

Jak podaje TechRadar, Samsung w oficjalnym oświadczeniu potwierdził, że to się wkrótce zmieni. Firma chce rozszerzyć ofertę odnowionych smartfonów o kolejne, nowsze modele. Oznacza to, że wkrótce wśród nich może znaleźć się nawet najnowsza flagowa seria Galaxy S22, albo Galaxy A53, jeśli chcemy coś z niższej półki. Na razie jednak jeszcze nie wiemy, kiedy portfolio odnowionych urządzeń zostanie rozszerzone, ale spodziewamy się, że nie będziemy musieli czekać na to zbyt długo.