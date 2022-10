Automatycznie niszczy drony i nawet całe ich roje. Oto system obronny RAPIDFire

Zaawansowana technologicznie wieżyczka RAPIDFire powstała po to, aby zwalczać wszelkie zagrożenia ze strony dronów

Wieżyczka RAPIDFire to samodzielna struktura do montażu na okręcie, która może obracać się dookoła ze swoim działem w postaci CTA kalibru 40 mm. To jest kompatybilne z pełną gamą amunicji teleskopowej CTAI 40 mm, a w tym z rozwijanymi Anti Aerial Airburst (A3B), czyli tymi wyspecjalizowanymi w działaniu przeciwko celom powietrznym. Dzięki takiemu połączeniu i ze względu na sprzężenie między systemem kontroli ognia a wieżyczką, RAPIDFire ma być niezwykle dokładny i “będzie w stanie pokonać zagrożenia bez ryzyka szkód ubocznych”.

Czytaj też: Po raz pierwszy możemy to obejrzeć! Tak zwalcza drony “mikrofala na kółkach”

Zaprojektowany do ochrony platform przed niskimi zagrożeniami powietrznymi, a w tym dronami, RAPIDFire jest jednym z jedynych systemów obrony powietrznej, które mogą autonomicznie i automatycznie wykryć, zidentyfikować i zniszczyć zagrożenie, wykorzystując dane dotyczące oznaczenia celu dostarczone przez system zarządzania walką – czytamy w ogłoszeniu.

Czytaj też: Chiny kopiują amerykańską strategię. Dron Loong-1E przypomina bezzałogowca Gray Eagle

Wchodząc dalej w jego szczegóły, RAPIDFire sprowadza się do kompaktowego modułu z nowoczesną architekturą, który łączy amunicję i system celowniczy, aby zapewnić wysoką dokładność przechwytywania. Zapewnia mu to m.in, zintegrowany wysokoprecyzyjny optroniczny system kierowania ogniem Thales z zamontowanym na wieżyczce celownikiem multispektralnym i dalmierzem laserowym o dużej szybkości działania. To dzięki temu system jest w stanie strzelać do wielu celów z szybkim czasem reakcji i automatycznie dobierać różne rodzaje amunicji.

Czytaj też: Tak wygląda ulepszony bombowiec B-52. Mamy dla Was render i podsumowanie zmian

Jako że w “magazynku” tego systemu znajduje się 140 sztuk amunicji, firmy podają, że w praktyce są one w stanie zażegnać zagrożenie związane z około 30 dronami i nie są podatne na błędne działanie podczas np. kontrataku własnymi pociskami ziemia-powietrze. Systemy RAPIDFire można też dostosować do platform lądowych i łatwo zintegrować z istniejącymi systemami dzięki prostemu interfejsowi użytkownika.